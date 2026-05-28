Advierte aumento de fraudes vía WhatsApp y SMS; usan el Mundial para cometer fraudes electrónicos

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre el incremento de mensajes fraudulentos enviados por SMS, WhatsApp y correo electrónico. Tras concluir la temporada de mensajes relacionados con la declaración anual, ahora los delincuentes están utilizando temas vinculados con el Mundial de Fútbol para engañar a la población.

Oscar Rosado Jiménez, presidente nacional de la Condusef, durante una visita a Durango, señaló que esta institución ha recibido reportes de usuarios bancarios sobre el aumento de fraudes mediante estas tres vías de comunicación.

Explicó que anteriormente los extorsionadores utilizaban principalmente llamadas telefónicas para cometer fraudes; sin embargo, la población ha dejado de contestar números desconocidos, por lo que esa modalidad perdió efectividad.

Ahora, dijo, los delincuentes han migrado al envío de mensajes de texto, WhatsApp y correos electrónicos para intentar engañar a las personas. Al abrir los enlaces contenidos en esos mensajes, los extorsionadores pueden apoderarse de información personal y bancaria, así como vaciar cuentas.

Indicó que a la Condusef han acudido usuarios de servicios financieros para interponer quejas por cargos y transferencias bancarias que no reconocen.

“Durante los últimos meses estuvieron utilizando el tema de la declaración anual. Se hacían pasar por personal del SAT y le informaban a la gente que tenían una devolución pendiente; cuando abrían el enlace, los delincuentes se apoderaban de sus cuentas bancarias”, mencionó.

Ahora que concluyó el periodo de declaraciones anuales, los fraudes comienzan a enfocarse en temas relacionados con el Mundial, como ofertas de paquetes de televisión u otras promociones, con el objetivo de que las personas abran enlaces maliciosos y caigan en manos de los extorsionadores.

“Están jugando con las emociones de las personas, desde el miedo hasta la alegría, para obtener información dependiendo de la temporada. Ahora es tiempo del Mundial y comenzarán a utilizar este tema; después vendrá otro”, comentó Rosado Jiménez.

Reconoció que la Condusef no cuenta con un registro exacto del incremento de estos delitos; sin embargo, sí recibe testimonios constantes de usuarios que acuden a presentar quejas y relatar lo sucedido.

Precisó que, en este tipo de casos, la Condusef tiene limitaciones para actuar cuando el propio usuario proporcionó su información personal o bancaria, por lo que recomienda acudir ante la Fiscalía correspondiente para interponer la denuncia.

No obstante, la comisión también informa de estos casos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y mantiene campañas permanentes de prevención.

“Si reciben llamadas sospechosas, no contesten; si reciben mensajes desconocidos, no los abran”, advirtió.

Finalmente, señaló que el monto promedio de estos fraudes inicia en los 10 mil pesos, aunque existen casos que oscilan entre los 30 mil y 50 mil pesos.