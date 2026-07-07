Advierten en Durango sobre riesgo por páginas clonadas que ofrecen paquetes vacacionales

Con la cercanía de las vacaciones se incrementa también el riesgo de fraudes en la compra de paquetes de viaje que se ofrecen a través de internet, alertó el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo del Estado de Durango, Héctor Zaragoza.

Expuso que el receso de las actividades laborales y escolares, así como el clima, son factores que motivan a los turistas a viajar y esto provoca que los ciberdelincuentes utilicen estos periodos haciéndoles creer que les darán ofertas atractivas.

Explicó que hay negocios que se “disfrazan” de agencias de viajes y también hay quienes clonan la imagen de páginas de hoteles de prestigio, para dar a conocer falsas ofertas.

También a través de los buscadores de internet existe la posibilidad de que se pueda acceder a páginas falsas, que fueron clonadas de alguna empresa formal, por lo que la prevención es muy importante.

Expuso que estas malas prácticas lesionan al consumidor pero también a las empresas formales y, en general, a la cadena productiva, porque una familia al final ya no puede viajar.

Enfatizó que esto impacta también en la salud mental de las personas ya que en muchas ocasiones se pierden ahorros y la posibilidad de un momento de esparcimiento familiar.

Por lo que exhortó a la ciudadanía a comprar en lugares establecidos lo que también incentiva el desarrollo económico local.