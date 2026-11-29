El SIGLO DE DURANGO

La inteligencia artificial abre nuevos riesgos para la integridad de las elecciones, principalmente por la difusión de información engañosa, videos falsos, clonación de voces y manipulación de la participación ciudadana, advirtió el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera durante una conferencia realizada en Durango.

El integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señaló que estas herramientas también ofrecen posibilidades para facilitar el acceso a la información, pero plantean desafíos para proteger la voluntad del electorado y garantizar condiciones de legalidad en los procesos electorales.

Durante la conferencia magistral "Inteligencia Artificial y elecciones", organizada por el Tribunal Electoral del Estado de Durango (TEED) como parte de la conmemoración de su 32 aniversario, Fuentes Barrera abordó los riesgos del contenido sintético, la difusión de videos falsos y la simulación de la participación ciudadana mediante sistemas de inteligencia artificial.

También planteó la necesidad de contar con mecanismos eficaces para identificar, analizar y atender pruebas digitales, así como avanzar en regulación y políticas públicas que permitan responder a nuevas formas de vulneración de derechos político-electorales.

El Magistrado consideró que las plataformas digitales tienen responsabilidades frente a la difusión de información engañosa.