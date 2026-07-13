Advierten riesgos por 'turismo estético' y falta de verificación de especialistas en Durango

La reciente intervención de una clínica estética en Durango, investigada por un procedimiento quirúrgico que dejó a una mujer en estado grave, volvió a poner sobre la mesa los riesgos de someterse a tratamientos con personas que no cuentan con la preparación o certificación correspondiente.

Ante este panorama, el presidente de la Federación de Colegios de Profesionistas, José Alberto Pérez de la Cruz, advirtió que cada vez es más frecuente la llegada de personas que ofrecen procedimientos quirúrgicos o estéticos en la entidad sin contar, necesariamente, con el perfil profesional adecuado. Explicó que algunos rentan temporalmente quirófanos en hospitales privados para realizar intervenciones y posteriormente abandonan la ciudad, aunque también se han detectado procedimientos efectuados en clínicas convencionales, hoteles e incluso casas habitación.

Señaló que esta práctica representa un riesgo importante para la salud de los pacientes, ya que muchas veces quienes ofrecen estos servicios no son especialistas certificados o incluso carecen de la preparación profesional necesaria. Además, cuando ocurre una complicación, resulta difícil exigir responsabilidades debido a que los prestadores del servicio ya no permanecen en la entidad.

Pérez de la Cruz consideró que, pese a las reformas legales que endurecieron las sanciones contra el ejercicio ilegal de profesiones, la mayoría de los casos no llegan a denunciarse. Estimó que alrededor del 95 por ciento de las situaciones relacionadas con malas prácticas profesionales permanecen sin ser señaladas formalmente, lo que impide la aplicación de sanciones.

Indicó que la principal recomendación para quienes buscan un procedimiento estético o médico es verificar previamente que el profesionista cuente con título y cédula profesional correspondientes a la especialidad que ofrece. Recordó que la legislación obliga a exhibir esa documentación en el establecimiento donde se presta el servicio , así como incluir el número de cédula en la publicidad con la que se promocionan estos procedimientos.

El dirigente explicó que muchas personas llegan a estos servicios por recomendaciones de conocidos o por la popularidad que algunos prestadores adquieren en redes sociales y campañas publicitarias, más que por ofrecer costos bajos.