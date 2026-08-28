Aeronave militar se desploma en la sierra de Durango; reportan al menos un lesionado 

La tarde de este viernes 28 de agosto trascendió información sobre un accidente aéreo en la sierra del estado de Durango, en el cual se vio involucrado una aeronave militar.

Según lo reporte, el hecho ocurrió cerca del medio día en inmediaciones de El Salto, Pueblo Nuevo , en donde la unidad de la Fuerza Aérea del Ejército Mexicno se encontraba realizando actividades de adiestramiento cuando presuntamente perdió el control y se desplomó.

El accidente puso en alerta a sus compañeros, quienes se trasladaron hasta donde estaba la aeronave tirada, unos cuatro kilómetros al nores de la localidad, y atendieron la emergencia.

De manera premilinar se dijo que el piloto resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

En cuanto a la unidad, esta habría sufrido varios daños en las aspas y el motor , tras el impacto en los árboles.

El helicóptero habría salido del Campo Militar 5 de Mayo , ubicado en la ciudad de Durango.

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