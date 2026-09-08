Aeropuerto de Durango, con un 62% de más pasajeros que antes de la pandemia

El tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Durango creció 25 por ciento durante los primeros ocho meses de este año, en comparación con el mismo periodo de 2025, mientras que frente a 2019, antes de la pandemia, el incremento alcanza 62.5 por ciento.

De acuerdo con las estadísticas del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), al que pertenece el aeropuerto de Durango, entre enero y agosto de 2019 se registró el movimiento de 279 mil 739 pasajeros .

En el mismo periodo de este año, la cifra aumentó a 454 mil 625 pasajeros, lo que representa un crecimiento de 62.5 por ciento respecto a los primeros ocho meses de 2019.

Si la comparación se realiza con 2025, el incremento en el tráfico de pasajeros durante este año es de 25 por ciento.

Tan solo en agosto, el aeropuerto de Durango registró 66 mil 573 pasajeros, frente a los 49 mil 93 que se contabilizaron en el mismo mes del año pasado, lo que representa un crecimiento de 35.6 por ciento.

Del total de pasajeros movilizados durante agosto, 53 mil 630 utilizaron vuelos nacionales, mientras que 12 mil 943 viajaron hacia destinos internacionales.

La proporción de pasajeros nacionales e internacionales se mantiene prácticamente sin cambios: alrededor de ocho de cada 10 pasajeros utilizaron vuelos nacionales y dos de cada 10 viajaron a destinos internacionales .

La cifra de pasajeros internacionales se mantuvo similar a la registrada en julio, por lo que el mayor crecimiento en la demanda se concentra en los vuelos nacionales.

Este comportamiento coincide con la apertura de nuevas rutas desde el aeropuerto de Durango, las cuales han permitido incrementar la conectividad aérea de la entidad y el número de pasajeros que utilizan esta vía de comunicación.