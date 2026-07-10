Afirma Rocha Moya que está en su casa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien se encuentra de licencia para enfrentar una acusación de narcotráfico por parte de Estados Unidos, aseguró este jueves que desde que surgió el caso permanece en su casa en Culiacán y negó las versiones que apuntaban a que estaría resguardado en una instalación militar.

"Desde el día 1 de mayo hasta hoy he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad Culiacán. No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna", afirmó en su cuenta de X.

Así, Rocha Moya salió al paso de las versiones que circularon en dos medios mexicanos en las que se apuntaba a que el político se encontraba en una instalación militar tras un operativo de las Fuerzas Armadas para cambiar su ubicación.