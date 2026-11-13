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Agobian a familias los préstamos Gota a Gota

DENICE RAMIREZ
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EL SIGLO DE DURANGO

La situación económica de algunas personas y la desesperación por solventar los gastos diarios y servicios provocan que algunas familias busquen préstamos donde sea para salir de apuros; incluso, buscan los llamados préstamos Gota a Gota, que pueden terminar afectándolas más de lo que las benefician.

El problema con este tipo de préstamos, que ya se ofrecen en Durango, es que no están regulados por autoridades y quienes los ofrecen cobran intereses muy altos por día. Además, al momento de realizar los cobros, recurren a las amenazas e incluso a la violencia.

Aunque podría parecer una buena alternativa porque no revisan el Buró de Crédito y, en algunos casos, tampoco solicitan aval, finalmente representan un costo muy alto. Por ello, se recomienda solicitar créditos solo a través de instituciones autorizadas.

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), hasta tres personas acuden diariamente para solicitar apoyo.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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