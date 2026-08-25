Agosto y septiembre, meses malos para giros comerciales de Durango

El regreso a clases representa una reactivación para los negocios del giro de papelerías, venta de zapatos, uniformes, libros y útiles escolares. Pero también implica una reducción en las ventas de otros giros comerciales.

El secretario general de los Mercados de Abastos, Reynaldo Dozal, informó que durante el mes de agosto las familias privilegian el gasto relacionado con el regreso a clase s, por lo que el consumo de otros productos disminuye.

“Pues le dan prioridad a la mochila, los libros, los uniformes, todo eso. Entonces ahorita sí nos pega bastante. Es una temporada que ya sabemos que todo el mes de agosto y hasta septiembre también son los meses más malos para nosotros. Sin embargo, bueno, pues esto ya lo sabemos, esto es cíclico”, manifestó.

En tal sentido, dijo que en estos negocios las ventas han bajado considerablemente. “Ahorita estamos fácilmente a un 30, 40 por ciento de trabajo”, lamentó.

Sin embargo, como es un comportamiento cíclico, ya lo tienen previsto desde el inicio de año, por lo que no implica otras medidas como cambios en la logística o la reducción de personal ya que son conscientes de que el desempleo impacta en otros problemas sociales.

“La verdad es que no se puede despedir personal porque hay que ser solidario y empático con nuestros colaboradores que se la rifan también todo el año. Simplemente ahorita no hay vacantes, que eso también es lamentable. No hay nuevas plazas, pero sí, los que ya tienen aquí su lugar se siguen sosteniendo aún con bajas ventas”, estableció.