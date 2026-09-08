Agresión a adulto mayor en la Miguel de la Madrid habría sido por robo de su auto; hay 2 detenidos

En el caso de que un hombre fue encontrado gravemente herido dentro de su domicilio en la colonia Miguel de la Madrid, las investigaciones apuntan a una agresión y al presunto robo de su automóvil; dos personas señaladas por los hechos ya fueron detenidas.

La víctima fue identificada como Eusebio Arreola Aldaco, de 67 años de edad, quien la noche del lunes 7 de septiembre fue localizado inconsciente y con múltiples golpes dentro de una vivienda ubicada cerca del cruce de las calles 24 de Mayo y 4 de Mayo.

Alrededor de las 20:00 horas, un sobrino del lesionado llegó al domicilio después de terminar su jornada laboral y, antes de entrar, observó que dos personas salían del lugar a bordo de un auto de la marca Nissan, línea Tsuru, propiedad de su tío.

Según la declaración proporcionada a los investigadores, reconoció a los ocupantes como una mujer de nombre Alondra Sarahí y a su esposo, a quien identificó como José Ignacio, ambos vecinos de la misma colonia. Al ingresar a la casa encontró a Eusebio tirado en el piso y gravemente lesionado, por lo que llamó al 911.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al inmueble y durante la inspección encontraron indicios que, de manera preliminar, serían compatibles con un hecho violento. Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, brindaron atención al adulto y posteriormente lo trasladaron al Hospital General 450.

Eusebio ingresó al nosocomio aproximadamente a las 21:30 horas con múltiples lesiones. Personal médico reportó su estado de salud como grave y con alto riesgo de mortalidad, por lo que permanece bajo atención especializada.

Con la información proporcionada por el familiar y los primeros actos de investigación, las autoridades ubicaron y detuvieron a las dos personas presuntamente relacionadas con los hechos. De manera preliminar se indicó que los señalados habrían dejado al hombre al creer que había fallecido y posteriormente se retiraron en su automóvil.

Será la Fiscalía General del Estado de Durango la encargada de continuar con las investigaciones para determinar la participación de cada detenido, esclarecer el móvil de la agresión y establecer los delitos que pudieran configurarse. Hasta el momento, la víctima permanece con vida, aunque su condición es considerada delicada.