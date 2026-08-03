Al inicio los proveedores quedaron cortos con suministro de refacciones para autos chinos: AMDA

Cada vez es más rápido el suministro de refacciones de vehículos, de marcas chinas, algo con lo que se estaba batallando bastante y que mantenía las unidades en talleres durante varios meses, cuando se empezaron a comercializar.

Sin embargo, a decir del presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) Durango, Guillermo Falomir Russek, esto ha ido cambiando durante los últimos meses.

“Lo que pasó es que ni las marcas chinas tuvieron el conocimiento de lo que iban a hacer. Entonces quedaron cortas con el suministro y la entrada de refacciones porque fue mucho más rápida la venta de carros que la traída de refacciones. Yo pienso que ya hay más suministro y un poquito más rápido”, mencionó.

No obstante, reconoció que es más difícil el traslado desde China, que desde Estados Unidos . “Desgraciadamente desde China está muy lejos. Con Estados Unidos estamos aquí cerquita y eso afectó un poco, pero yo pienso que cada vez es más el suministro de refacciones y es más rápido”, insistió.

Y es que, la falta de disponibilidad había sido una queja constante en los talleres mecánicos.