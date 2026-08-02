Al menos cinco perritos que estaban resguardados en el CAAN ya tienen un hogar

Perritos que se encontraban resguardados en el Centro de Atención Animal (CAAN) en el municipio de Durango, ya encontraron un hogar mediante el programa de adopción responsable y la campaña "Siempre hay un lugar en el hogar".

De los 13 perros que esperaban una oportunidad, cinco ya fueron adoptados, por lo que las autoridades consideran que ha habido una buena respuesta por parte de la ciudadanía.

Aunque existe interés de la población por adoptar a los perros que se encuentran en el CAAN, las autoridades reconocen que hacerlo implica una gran responsabilidad.

El programa de adopción del CAAN se mantiene de manera permanente, principalmente porque de forma constante se rescatan mascotas que se encuentran en situación de calle.

A todos los perros que son rescatados se les realiza una valoración médica y, quienes se encuentran en buenas condiciones de salud y cumplen con los criterios establecidos, son puestos en adopción.

“Hay situaciones en las que, desafortunadamente, ya son recogidos en condiciones de patologías terminales, algunos con muy pocas posibilidades de recuperación; en esos casos sí se les aplica una eutanasia humanitaria”, detalló el director de Salud Pública Municipal, Juan Esteban Aguilar Esquivel.

Sin embargo, destacó que siempre se prioriza la vida antes que cualquier otra medida para disminuir la población de perros en situación de calle.

Adelantó que actualmente hay 17 perros en resguardo que corresponden al desalojo realizado en el fraccionamiento San José III , donde los propios propietarios los entregaron para su cuidado y algunos incluso fueron esterilizados.