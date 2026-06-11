'Alacraneros': el largometraje duranguense de Jorge Ruiseñor que llega a festival internacional

Durango continúa consolidando su presencia dentro del panorama cinematográfico latinoamericano, ahora con el proyecto de largometraje “Alacraneros”, del realizador duranguense Jorge Ruiseñor, el cual fue seleccionado para formar parte de la edición 2027 del Festival Internacional de Realización Audiovisual (FIRA), iniciativa impulsada por la Red Internacional de Clústeres Audiovisuales que reúne a creadores, productores y organizaciones de distintos países de la región.

La selección representa un paso significativo para el cineasta, ya que “Alacraneros” será su ópera prima. El proyecto fue elegido entre 35 propuestas provenientes de diversos países de Latinoamérica y se ubicó entre los siete seleccionados por un jurado conformado por reconocidos integrantes de la red internacional, quienes destacaron la solidez de la historia, la construcción de sus personajes y la singularidad de su propuesta narrativa.

La historia sigue a Juan, un joven cazador de alacranes de Durango que enfrenta conflictos relacionados con la identidad, el deseo, la masculinidad y el sentido de pertenencia. A través de este personaje, la película explora realidades profundamente vinculadas con el territorio duranguense y con las transformaciones sociales que atraviesan las nuevas generaciones.

DEL TALLER LOCAL A LO INTERNACIONAL

Uno de los aspectos más relevantes de esta selección es el origen del proyecto. Alacraneros nació dentro del Taller Colaborativo de Escritura de Guion impulsado por el Clúster Audiovisual de Durango, convirtiéndose en el primer largometraje surgido de este espacio de formación en alcanzar una instancia internacional de desarrollo y producción.

El logro también refleja el crecimiento de una comunidad audiovisual que en los últimos años ha fortalecido sus procesos de capacitación, creación colectiva y vinculación con redes nacionales e internacionales.

Dentro de ese esfuerzo, Jorge Ruiseñor ha mantenido una participación constante tanto en proyectos creativos como en actividades de formación para nuevos realizadores.

Además de su trabajo en Durango, el cineasta realizó en Buenos Aires el cortometraje Hacer el amor en 2025, producción que actualmente se encuentra en etapa de postproducción.

DURANGO EN EL MAPA DEL CINE

Como parte de los beneficios de la selección, durante 2026 el proyecto recibirá asesorías especializadas por parte de cineastas, productores y profesionales de los distintos países que integran la Red Internacional de Clústeres Audiovisuales. Este acompañamiento permitirá fortalecer aspectos clave del largometraje antes de su etapa de filmación.

La realización de “Alacraneros” está programada para llevarse a cabo durante el FIRA 2027, cuya próxima edición tendrá como sede México . El proyecto contará con la participación de profesionales de diversos países y estados de la República, al tiempo que mantendrá una presencia fundamental de talento local vinculado al Clúster Audiovisual de Durango.

La selección no solo representa un reconocimiento para el trabajo de Jorge Ruiseñor, sino también para una escena cinematográfica estatal que busca abrirse paso más allá de las fronteras regionales.