Alacranes de Durango: anuncian a Jair González como refuerzo para el Apertura 2026

Alacranes de Durango continúa con la conformación de su plantilla rumbo al Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX y anunció la incorporación del delantero duranguense Jair González, quien regresa a su estado después de adquirir experiencia dentro de la Primera División del futbol mexicano.

El atacante se suma al nuevo proyecto arácnido con la intención de convertirse en una de las principales opciones ofensivas del equipo, aportando velocidad, movilidad y capacidad para generar peligro en los últimos metros del terreno de juego.

Formación y experiencia en el máximo circuito

Jair González realizó su proceso formativo dentro de las fuerzas básicas de Santos Laguna, institución en la que logró destacar desde las categorías juveniles gracias a su velocidad, intensidad y condiciones para incorporarse constantemente al ataque.

Durante su etapa con el conjunto lagunero formó parte del equipo Sub-20 que conquistó el campeonato del Torneo Apertura 2021, logro que impulsó su crecimiento y le permitió acercarse al primer equipo.

Sus actuaciones en divisiones inferiores también le abrieron las puertas de la Selección Mexicana Sub-17, categoría en la que tuvo la oportunidad de representar al país y continuar con su desarrollo como uno de los jugadores con proyección de su generación.

Posteriormente consiguió debutar en la Primera División con Santos Laguna, mientras que más adelante también defendió la camiseta del Club Puebla, acumulando minutos y experiencia ante equipos del máximo circuito del futbol nacional.

Una nueva alternativa para el ataque arácnido

El nuevo futbolista de Alacranes se caracteriza por ser un elemento dinámico, capaz de desempeñarse en diferentes zonas del frente ofensivo y utilizar su velocidad para generar espacios, desbordar y acompañar las jugadas de ataque.

El delantero tendrá ahora el reto de trasladar esas condiciones al terreno de juego y convertirse en un elemento importante dentro del esquema arácnido, en una temporada en la que el equipo buscará competir desde las primeras jornadas y volver a colocar al futbol duranguense como protagonista de la Liga BBVA Expansión MX.