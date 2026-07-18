Alacranes de Durango: el club anuncia a Jair Peláez como refuerzo para la portería

Alacranes de Durango continúa con la conformación de su plantilla para el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX y confirmó el regreso del guardameta Jair Alejandro Peláez, quien vivirá una nueva etapa defendiendo la portería del conjunto duranguense.

El arquero vuelve a una institución en la que logró generar una importante identificación con la afición, gracias a sus actuaciones, liderazgo y personalidad dentro del terreno de juego. Su incorporación representa una apuesta por la experiencia para una de las posiciones más importantes del equipo.

Peláez llegará con la misión de aportar seguridad bajo los tres postes y convertirse en uno de los referentes del plantel que dirigirá la próxima campaña, en la que Alacranes buscará competir desde las primeras jornadas y recuperar protagonismo dentro de la Liga de Expansión.

Experiencia dentro y fuera de México

A lo largo de su trayectoria profesional, Jair Peláez ha defendido las camisetas de Cruz Azul, Cruz Azul Hidalgo, Loros de Colima, Sporting Canamy y Cafetaleros , además de sumar experiencia fuera del futbol mexicano.

El guardameta también formó parte del Deportivo Malacateco de Guatemala, Guadalupe Fútbol Club de Costa Rica y Sacachispas, recorridos que le permitieron competir en distintos escenarios y fortalecer aspectos como el liderazgo, la lectura de juego y el manejo de los momentos de presión.

Su paso por diferentes instituciones le ha brindado una experiencia que será importante para un conjunto de Durango que continúa sumando elementos con recorrido profesional a su plantilla.

Siguen los refuerzos

La llegada de Jair Peláez se suma a los movimientos realizados por la directiva arácnida durante las últimos días, en las que se han anunciado incorporaciones y regresos de futbolistas identificados con la institución.

Con su contratación, Alacranes incorpora experiencia, liderazgo y conocimiento del club, elementos con los que pretende construir un plantel competitivo para su nueva participación en la Liga BBVA Expansión MX.