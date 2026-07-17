Alacranes de Durango: el club confirma el regreso de un defensor querido por la afición, ¿quién es?

Alacranes de Durango continúa con el armado de su plantel para afrontar sus próximos compromisos deportivos y confirmó el regreso uno de los jugadores más queridos por la afición.

¿De quién se trata?

Es nada más y nada menos que Andy García, defensor que ya conoce la institución y que formó parte de una de las etapas más exitosas en la historia reciente del conjunto arácnido.

El zaguero realizó las fuerzas básicas del Club Deportivo Toluca, donde tuvo la oportunidad de integrarse al primer equipo de los Diablos Rojos y continuar con su desarrollo como defensor.

Posteriormente, el jugador sumó experiencia en diferentes instituciones del futbol mexicano, entre ellas Zamora, Reboceros de La Piedad y Chihuahua FC, equipos en los que fortaleció su desempeño y adquirió mayor recorrido dentro de la categoría.

Su regreso representa la incorporación de un elemento que conoce las exigencias de la institución, así como el compromiso que implica defender a Durango en cada jornada.

El historial con Durango

La primera etapa de Andy García con Alacranes ocupa un lugar especial dentro de la historia reciente del club, pues formó parte de la generación que conquistó el Campeonato de la Liga Premier en el Torneo Apertura 2021.

También integró el plantel que posteriormente obtuvo el título de Campeón de Campeones durante la Temporada 2021-2022, resultados que devolvieron a la escuadra duranguense al protagonismo nacional y permitieron consolidar una de las mejores etapas deportivas de la institución.

Gracias a su participación en aquel equipo, el defensor se convirtió en uno de los jugadores recordados por los seguidores arácnidos, quienes nuevamente podrán verlo competir con la camiseta verdiblanca.

Con este movimiento, Alacranes recupera a un futbolista plenamente identificado con el equipo, conocedor de la afición y consciente de la responsabilidad que representa volver a defender los colores de Durango.