Alacranes de Durango: el equipo arácnido visitará a los Venados de Yucatán en la penúltima jornada

Los Alacranes de Durango enfrentarán uno de sus compromisos más importantes del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, cuando este sábado 24 de octubre visiten a los Venados de Yucatán, en un duelo directo por los puestos de clasificación a la Liguilla.

Ambas escuadras llegan con 21 unidades y una diferencia de goles de +5, aunque los yucatecos ocupan el quinto lugar de la tabla general, mientras que Durango se encuentra en la sexta posición . Una victoria permitiría a cualquiera de los dos conjuntos tomar ventaja en la disputa por un lugar en la fase final.

Alacranes llega en buen momento

El equipo dirigido por Jair Real atraviesa una de sus mejores etapas del campeonato, acumulando cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota. Además, viene de conseguir una contundente victoria de 5-0 sobre Tapatío, resultado que fortaleció sus aspiraciones de clasificación.

Sin embargo, el conjunto duranguense tendrá enfrente a un rival que históricamente le ha complicado los encuentros . En sus dos enfrentamientos anteriores, Alacranes registra un empate y una derrota frente a Venados, por lo que buscará conseguir su primera victoria ante los astados.

Duelo decisivo en Yucatán

Se espera un enfrentamiento intenso, con dos equipos que buscarán imponer condiciones desde los primeros minutos.

Durango intentará aprovechar su buen momento ofensivo, mientras que Venados buscará hacer valer su condición de local para mantenerse por encima de los arácnidos en la clasificación.

¿Qué esperar del encuentro?

Se espera un duelo bastante cerrado entre dos equipos que llegan en igualdad de condiciones en la tabla general, aunque con estilos y necesidades que podrían marcar el desarrollo del partido.

Alacranes buscará mantener la contundencia ofensiva que ha mostrado en las últimas jornadas, mientras que Venados intentará aprovechar su condición de local para imponer el ritmo del encuentro.

Con apenas dos fechas restantes en la fase regular, ambos conjuntos tendrán poco margen de error , por lo que la efectividad frente al arco y la solidez defensiva podrían resultar determinantes en un enfrentamiento que promete intensidad y emociones hasta el silbatazo final.

¿A qué hora y por dónde ver el Venados vs Alacranes?