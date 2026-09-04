Alacranes de Durango: los duranguenses rescatan el empate ante Coyotes con gol de Éric Cantú

Alacranes de Durango evitó la derrota en los últimos instantes del encuentro y terminó empatando 1-1 ante Coyotes de Tlaxcala, en un partido en el que los duranguenses tuvieron que venir desde atrás luego de recibir un gol prácticamente desde el arranque.

Un inicio movido

El compromiso comenzó cuesta arriba para el conjunto dirigido por Héctor Jair Real, apenas al minuto 8', el guardameta duranguense Jair Peláez salió tarde en busca del balón y terminó derribando dentro del al delantero de Coyotes, por lo que el árbitro señaló la pena máxima.

Desde los once pasos apareció Giovani Hernández, quien ejecutó con la pierna izquierda y mandó el balón hacia el ángulo superior izquierdo para superar a Peláez y colocar el 0-1 para Tlaxcala.

Coyotes complica el partido a Durango

Con la ventaja tempranera, Tlaxcala encontró condiciones para manejar el marcador durante buena parte del compromiso, mientras Durango tuvo que adelantar líneas en busca de espacios para acercarse al área rival.

El partido también comenzó a subir de intensidad con el paso de los minutos. Bryan Flores fue amonestado al 28', mientras que Cristian González recibió una primera tarjeta amarilla durante el tiempo agregado de la primera mitad.

La situación cambió al minuto 73', cuando otra vez González recibió su segunda amonestación por juego peligroso y fue expulsado , dejando a Coyotes con diez futbolistas para encarar la recta final.

Durango intentó aprovechar la superioridad numérica y comenzó a incrementar la presión sobre el cuadro visitante, aunque el gol del empate tardaría en aparecer.

Éric Cantú aparece sobre la hora

Cuando parecía que Coyotes conseguiría salir de territorio duranguense con los tres puntos, Éric Cantú se convirtió en el salvador de Alacranes.

Ya durante el tiempo agregado, el mediocampista recibió el balón dentro del área y sacó un disparo con la pierna derecha, a media altura y colocado junto al poste contrario del arquero, dejándolo sin posibilidad de atajar la esférica, decretando el 1-1 definitivo.

La anotación desató la celebración del conjunto duranguense, que encontró recompensa después de insistir durante los minutos finales frente a un Tlaxcala que buscó resistir con un hombre menos.

Un cierre apretado

De esta manera, Alacranes de Durango rescató un empate 1-1 ante Coyotes de Tlaxcala, gracias a una anotación agónica de Éric Cantú que evitó la derrota y permitió al conjunto arácnido sumar un punto más en la Liga BBVA Expansión MX.

Ahora, el conjunto arácnido tendrá que salir para visitar a los Alebrijes de Oaxaca el próximo 10 de septiembre, mientras que volverían a 'El Nido' hasta el 17 de septiembre cuando reciban a Cruz Azul Hidalgo.