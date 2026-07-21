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Alacranes de Durango: ¡Regresa! El club anuncia el arribo de Luis 'Vaquero' Morales

El experimentado jugador volverá a vestir los colores de Durango después de construir una amplia trayectoria dentro de distintas categorías del futbol mexicano

Alacranes de Durango: ¡Regresa! El club anuncia el arribo de Luis 'Vaquero' Morales

Alacranes de Durango: ¡Regresa! El club anuncia el arribo de Luis 'Vaquero' Morales

EMILIO BARRIENTOS
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Alacranes de Durango continúa sumando experiencia a su plantilla para el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX, luego de confirmar el regreso de Luis “Vaquero” Morales, futbolista que ya tuvo una etapa con el conjunto arácnido y que dejó una buena impresión entre la afición duranguense.

Experiencia en Primera División y Liga de Expansión

Luis Morales cuenta con recorrido en la Primera División del futbol mexicano, donde formó parte de equipos como Chivas de Guadalajara, Pachuca y Monarcas Morelia, instituciones con amplia tradición en el balompié nacional.

En la Liga de Expansión MX también ha defendido las camisetas de Correcaminos de la UAT, Mineros de Zacatecas, Tlaxcala FC, Tepatitlán FC y Atlético La Paz.

Uno de los momentos más importantes de su carrera se produjo con Tepatitlán, club con el que conquistó el campeonato de liga y posteriormente el Campeón de Campeones, resultados que fortalecieron su trayectoria dentro de la división de plata.

Un futbolista identificado con la afición duranguense


Durante su anterior paso por Alacranes, Morales se ganó el reconocimiento de los seguidores gracias a su entrega y personalidad, características que buscará repetir en esta nueva etapa del club dentro de la Liga de Expansión MX.


Su incorporación también representa el regreso de un elemento que conoce el entorno de la institución, la exigencia de portar la camiseta duranguense y las expectativas que existen alrededor del proyecto para el Apertura 2026.


La experiencia del “Vaquero” podría ser importante tanto dentro como fuera del terreno de juego, especialmente para acompañar a los futbolistas jóvenes que formarán parte del plantel encabezado por la directiva arácnida.


Morales también sabe lo que es levantar títulos


El recorrido del futbolista incluye una etapa destacada en la Liga Premier, competencia en la que consiguió un bicampeonato con Coyotes de Tlaxcala.


Además, militó con Reboceros de La Piedad y con Alacranes de Durango, por lo que conoce las exigencias de la categoría y el proceso que atraviesan los equipos que buscan consolidarse en el futbol profesional.


Con el regreso de Luis “Vaquero” Morales, Alacranes continúa conformando un plantel que combina experiencia, juventud e identidad de cara al Apertura 2026, torneo en el que Durango buscará competir desde las primeras jornadas y convertirse nuevamente en protagonista.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Luis \'Vaquero\' Morales Liga BBVA Expansión Alacranes de Durango fichaje regreso Liga, Alacranes, Morales, etapa

               

                
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