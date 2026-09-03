Alacranes de Durango: ¡Todos al Zarco! Participa por boletos para el juego ante Tlaxcala FC

Alacranes de Durango volverá al estadio Francisco Zarco para disputar un nuevo compromiso dentro del Apertura 2026, donde este viernes 4 de septiembre recibirá a Tlaxcala FC como parte de la Jornada 7 de la Liga BBVA Expansión MX.

El conjunto duranguense regresa ante su afición después de conseguir un empate en su compromiso anterior y ahora buscará aprovechar la localía para sumar tres puntos que le permitan mejorar su posición en la clasificación, el encuentro comenzará a las 19:00 horas.

Y para que los aficionados puedan acompañar al equipo desde las tribunas, El Siglo de Durango tendrá boletos para sus lectores, quienes podrán participar mediante una sencilla dinámica.

¿Quieres asistir al Alacranes vs Tlaxcala FC? ¡Participa!

Para tener la oportunidad de conseguir boletos para el encuentro de este viernes únicamente deberás seguir estos pasos:

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Quienes cumplan correctamente con los requisitos entrarán en la dinámica para conseguir boletos y disfrutar desde el estadio Francisco Zarco del encuentro entre Alacranes y Tlaxcala FC.