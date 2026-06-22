Alarma contracción de la economía local

El siglo de durango

El primer semestre del año no ha sido lo que esperaba el sector empresarial y hay quienes consideran que el panorama empieza a ser alarmante para la economía nacional y local.

"Una contracción del 1.2 por ciento en Durango es algo de llamar la atención, es una contracción importante y algo que hemos notado en la economía. Lo hemos venido ya platicando desde hace meses, el hecho de que no existe este flujo, no existe sobre todo el crecimiento y las condiciones hasta cierto punto han sido complejas para Durango", informó el presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM), Mauricio Holguín.

"Obviamente necesitamos que exista un repunte en este segundo semestre, pero hablar de que el primer semestre del año no ha sido el ideal. Esto en contraste también con una contracción del 2.5. por ciento a nivel nacional en contracciones se habla que desde hace 17 años no existía en la República... y esta baja que se tiene tanto en la manufactura como en el posible crecimiento y también en la base de desempleo que ya se tiene a nivel nacional, obviamente empieza ya a ser alarmante", dijo.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), Perla Pacheco, reconoció que a nivel nacional la situación económica es complicada para el empresariado, y las mujeres empresarias no son la excepción.

"Estamos estancados, estamos trabajando realmente nosotros desde la capacitación y poder implementar estrategias para que nuestras empresas puedan avanzar, pero finalmente el tema global económico, es difícil", estableció la representante nacional de esta Asociación.

[DURANGO 3B]