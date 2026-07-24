Alcalde asesinado estaba relacionado con dos homicidios: Harfuch

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbuam, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el alcalde asesinado de Temoac, Valentín Lavín Romero , estaba relacionado con el homicidio de los activistas Samir Flores y Sandra Rosa Camacho Flores .

García Harfuch señaló que la línea de investigación del caso de Samir Flores la lleva la Fiscalía General de la República (FGR).

Al ser cuestionado sobre cuántas personas estarían involucradas en el asesinato del activista en 2019, el titular de la SSPC comentó que "la línea de investigación, específicamente de esos homicidios, la lleva la Fiscalía local".