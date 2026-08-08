Alcalde de Torreón confirma 18 detenidos tras operativo donde cayó ‘El Güino’

El operativo de seguridad registrado la tarde del viernes en el estacionamiento de Costco, en Torreón, en el que fue detenido el empresario lagunero Ernesto “N”, conocido como “El Güino”, dejó en total 18 personas puestas a disposición del Ministerio Público, según informó el alcalde de la ciudad.

El despliegue de las corporaciones de seguridad comenzó luego de que se recibieran varios reportes al 911 sobre la presencia de hombres armados, tanto al interior como en el exterior de la tienda, ubicada en el sector norte de la ciudad.

La situación generó la movilización de elementos del Mando Especial, con la participación de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Policía de Reacción.

Te podría interesar: Detienen a 'El Güino', empresario de La Laguna y allegado a 'El Limones', en Torreón

¿Qué pasó durante el operativo en Costco?

De acuerdo con lo informado este sábado por el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, 18 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por delitos del fuero común, luego de la intervención de las autoridades en el establecimiento.

Explicó que durante el operativo se llevó a cabo una revisión de las personas que se encontraban en el lugar, así como de las armas, permisos de portación y vehículos involucrados.

La movilización inició tras los reportes de ciudadanos al número de emergencias sobre la presencia de personas armadas, además de la llegada de algunos vehículos en convoy al establecimiento.

Entre las personas aseguradas se encuentra el empresario lagunero Ernesto “N”, conocido como “El Güino”, cuya detención fue dada a conocer por El Siglo de Durango desde la noche de este viernes.

‘El Güino’, detenido junto con otras personas

De manera preliminar había trascendido que el empresario se encontraba acompañado por otras dos personas y que durante la intervención se localizó un arma de fuego cuya documentación no estaba en regla.

Sin embargo, con la información proporcionada este sábado por el alcalde, el número de personas puestas a disposición ascendió a 18.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer la situación jurídica de cada una de las personas involucradas, ni ha detallado si todas serán imputadas por los mismos delitos.

Armas, vehículos y posible cohecho

El alcalde señaló que las autoridades continúan con la revisión de las armas, los vehículos y otros objetos que portaban las personas aseguradas, con el objetivo de determinar su procedencia y verificar si contaban con la documentación correspondiente.

De acuerdo con lo informado, las personas fueron puestas a disposición por hechos relacionados con violencia contra miembros de las fuerzas del orden y cohecho, aunque será la Fiscalía la encargada de determinar las responsabilidades que correspondan.

El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía General del Estado, que deberá determinar la situación jurídica de las 18 personas.

El Municipio de Torreón señaló que, debido a que la investigación se encuentra en manos de la Fiscalía, no corresponde a la autoridad municipal adelantar detalles sobre las acusaciones.