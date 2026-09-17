Alcohol cuesta menos que el pan de caja en México; piden actualizar impuestos

Integrantes de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA) evidenciaron que en México es más barato comprar una cerveza de un litro o una “pachita” de destilado que un pan de caja.

Esto luego de que se presentara, el pasado 8 de septiembre, un Paquete Económico 2027 sin ninguna medida de impuestos saludables.

Se estableció que, mientras el gobierno anunció un incremento histórico en el presupuesto de salud, dejó intacto el impuesto a un producto que genera costos por más de 552 mil millones de pesos al año, muy por encima de lo que se recauda por su venta.

Se hizo énfasis en que el compromiso de no crear nuevos impuestos no es un obstáculo ya que el IEPS a bebidas alcohólicas ya existe -26.5%, 30% y 53% según su graduación- y sus tasas no se han modificado desde 2014. Además, gravan el precio del producto y no la cantidad de alcohol que contiene.

Ante ello, consideraron que actualizar su esquema y aumentarlo no es crear un impuesto nuevo, sino corregir un rezago que ha hecho del alcohol un producto cada vez más barato.

Mientras en 2026 se actualizaron los impuestos a bebidas azucaradas y tabaco, el alcohol volvió a quedar fuera.

El propio presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano, reconoció a inicios de septiembre que el tema de las bebidas alcohólicas estaba pendiente y sería discutido. Las organizaciones le tomaron la palabra.

Hoy, un pan de caja chico cuesta, en promedio, 48 pesos, mientras que una “caguama” cuesta 35 pesos y una “pachita” de destilado, 29 pesos, se evidenció.

Las bebidas alcohólicas en México están entre las más baratas de América Latina y su precio no ha aumentado en términos reales en la última década.