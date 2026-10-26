Aleks Syntek revela que médicos le recomendaron internarse en una clínica de salud mental

El cantante y compositor mexicano Aleks Syntek volvió a generar conversación en redes sociales luego de revelar que atravesó una complicada situación relacionada con su salud mental, por la cual especialistas le recomendaron permanecer internado durante seis meses en una clínica.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el intérprete de Duele el amor habló sobre el episodio que experimentó durante septiembre y aseguró que actualmente se encuentra recuperado .

Sin embargo, reconoció que la situación fue lo suficientemente delicada como para buscar atención profesional y evaluar diferentes alternativas de tratamiento. Sus declaraciones llamaron la atención debido a que anteriormente habían circulado versiones sobre una posible hospitalización.

¿Por qué recomendaron internar a Aleks Syntek?

De acuerdo con lo relatado por el propio músico, el momento más complicado ocurrió el pasado 15 de septiembre, durante un concierto realizado en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, como parte de las celebraciones por el Grito de Independencia.

En aquella presentación, Syntek protagonizó momentos de tensión con algunos asistentes, situación que posteriormente atribuyó a un episodio de ansiedad combinado con sentimientos de enojo y hartazgo.

Tras buscar atención especializada, aseguró que los médicos le plantearon la posibilidad de ingresar a una clínica de salud mental durante seis meses, recomendación que consideró excesiva.

"Los médicos decidieron que lo único que podían hacer por mí era encerrarme en una clínica por seis meses", expresó el cantante al recordar las alternativas que le presentaron.

No obstante, la recomendación médica no significa que el artista haya permanecido hospitalizado durante ese periodo, pues él mismo explicó que decidió buscar otras opciones para atender su situación.

¿Cuál es el estado de salud actual de Aleks Syntek?

En sus declaraciones más recientes, el artista aseguró que se encuentra mejor y ha retomado sus actividades profesionales, incluyendo la preparación de nueva música.