Alerta de estafa en WhatsApp: la foto de 'visualización única' que puede terminar en extorsión

Un mensaje aparentemente inofensivo, enviado desde un número desconocido, puede convertirse en el inicio de una nueva modalidad de extorsión que circula en WhatsApp y que ya ha comenzado a generar alertas entre usuarios de redes sociales.

La trampa no necesariamente llega con un enlace sospechoso, una supuesta promoción o una llamada extraña. En este caso, el gancho es una imagen enviada bajo la modalidad de “visualización única”, una función que permite abrir una foto o video solo una vez dentro de la conversación.

El problema es que los estafadores aprovechan la curiosidad de la víctima. Primero envían un saludo común, como si se tratara de alguien conocido o de un contacto que se equivocó de número. Después mandan una imagen de una sola visualización y esperan a que la persona la abra.

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El miedo empieza después de abrir la imagen

De acuerdo con las alertas que se han compartido en redes sociales, una vez que la víctima abre el archivo, el estafador cambia el tono de la conversación y comienza la presión.

La amenaza puede incluir acusaciones falsas, advertencias intimidantes o frases diseñadas para poner nerviosa a la persona. El objetivo no es comprobar nada, sino provocar miedo para exigir dinero de forma inmediata.

Este tipo de engaño se apoya en una táctica común en fraudes digitales: hacer que la víctima se sienta atrapada, avergonzada o en riesgo, para que actúe sin pensar y termine pagando.

Especialistas en seguridad digital y organismos de prevención han advertido que las extorsiones en línea suelen buscar dinero, más imágenes o algún tipo de control sobre la víctima mediante amenazas. Meta también define la sextorsión como una forma de chantaje en la que alguien amenaza con exponer contenido sexual o íntimo para obtener dinero u otra acción de la persona afectada.

¿Qué hacer si recibes una imagen sospechosa?

La primera recomendación es no abrir archivos enviados por números desconocidos, especialmente si la conversación inició con un saludo genérico o si la persona evita identificarse con claridad.

Si ya se abrió la imagen y después llegan amenazas, lo más importante es no responder con datos personales, no entrar en negociación y no enviar dinero. En estos casos, WhatsApp recomienda bloquear y reportar contactos sospechosos desde la propia aplicación; incluso permite reportar una cuenta directamente desde el visor cuando se recibe una foto o video de visualización única.

También es importante conservar la conversación. Aunque el primer impulso puede ser borrar todo por miedo o vergüenza, mantener el chat archivado puede servir como evidencia en caso de que la situación escale o se presente una denuncia.

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No pagar: esa es la presión que busca el estafador

Una de las claves de este fraude es que el delincuente intenta hacer creer a la víctima que pagar resolverá el problema. Sin embargo, en muchos casos el pago solo confirma que la persona cedió a la presión y puede derivar en nuevas exigencias.

El FBI ha advertido sobre el aumento de casos de extorsión sexual en línea, especialmente cuando los delincuentes usan amenazas para obtener dinero o más contenido de sus víctimas. Aunque muchas modalidades comienzan de forma distinta, el mecanismo suele repetirse: miedo, urgencia y presión económica.

Por eso, si la persona recibe amenazas, debe bloquear, reportar y buscar apoyo de autoridades. En México, también se recomienda acudir a la Policía Cibernética o a los canales oficiales de denuncia de cada entidad.

La señal de alerta está en el primer mensaje

La recomendación para usuarios de WhatsApp es desconfiar de mensajes de números desconocidos que llegan con saludos vagos como “hola”, “¿eres tú?”, “mira esto” o cualquier frase que busque generar curiosidad sin explicar quién escribe.

También conviene revisar la configuración de privacidad de WhatsApp, limitar quién puede ver la foto de perfil, la última conexión y la información personal, además de activar la verificación en dos pasos para proteger la cuenta.

La regla más sencilla sigue siendo la más efectiva: si no conoces el número y no esperabas ningún archivo, no lo abras. En este tipo de fraudes, la curiosidad es precisamente la puerta de entrada.