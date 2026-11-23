Para una persona jubilada, recibir un poco más de dinero cada mes puede hacer la diferencia a la hora de pagar los gastos de la casa. Por eso, una llamada o un mensaje que ofrece revisar el monto de la pensión puede despertar interés, sobre todo si quien se pone en contacto asegura que conoce el trámite y puede resolverlo en poco tiempo.

El problema empieza cuando esa supuesta ayuda viene acompañada de una condición: enviar documentos, entregar datos bancarios o hacer un depósito para que el trámite avance. La promesa de un pago mensual más alto es el gancho de una modalidad de fraude conocida como “pensionazo”.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y Meta incluyeron esta modalidad en “Navega trucha”, una campaña presentada el 19 de noviembre para ayudar a las personas adultas mayores a identificar estafas digitales durante la temporada de fin de año.

¿Cómo detectar a un falso gestor de pensiones?

Una señal de alerta es que alguien garantice un aumento antes de que la institución que paga la pensión haya revisado el caso. Otra es que pida una transferencia a una cuenta personal con el argumento de que necesita abrir un expediente, cubrir una cuota o iniciar la gestión.

También conviene detenerse si la persona insiste en que la oferta vence ese mismo día o te presiona para que envíes fotografías de tu identificación o de tus recibos de pensión. Si solicita el NIP de una tarjeta, contraseñas o códigos de verificación enviados por el banco, corta la comunicación y evita compartir esos datos.

¿Dónde preguntar si tu pensión puede aumentar?

Si tienes dudas sobre el monto que recibes o quieres saber si puedes solicitar una revisión, consulta directamente a la institución que paga tu pensión. Busca el teléfono en su sitio oficial o acude a una oficina. Ten a la mano el comprobante del pago sobre el que quieres preguntar y explica qué cambió o qué cantidad necesitas aclarar.

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los trámites ante el instituto son gratuitos. Si alguien te pide dinero para iniciar una gestión a nombre del Seguro Social, puedes verificar primero con el propio IMSS si existe el trámite y qué requisitos tiene.

¿Qué hacer si ya entregaste dinero o documentos?

Si hiciste una transferencia o compartiste datos de tu tarjeta, comunícate cuanto antes con tu banco por sus canales oficiales para reportar lo ocurrido. Guarda los mensajes, el número desde el que te contactaron y los comprobantes de pago. Esa información puede servir al presentar una denuncia.

Si la oferta le llegó a un familiar, puedes ayudarle a buscar el contacto oficial y revisar con él qué le pidieron. Una llamada a la institución antes de enviar dinero o documentos puede evitar que el engaño avance.