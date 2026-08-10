Alerta de fraude en casas de cambio: Así opera el engaño 'manos de mantequilla'

Cambiar dólares u otras divisas en una casa de cambio podría convertirse en un mal rato si el cliente pierde de vista sus billetes durante la operación. En redes sociales se ha advertido sobre una maniobra conocida como “manos de mantequilla”, mediante la cual algunos empleados deshonestos presuntamente ocultan parte del efectivo entregado en ventanilla.

El engaño empezaría en el momento en que la persona acude a una casa de cambio, manifiesta la cantidad que desea cambiar y entrega el dinero al cajero. El trabajador, mientras hace el conteo, deja caer con disimulo algunos billetes detrás del mostrador o en algún punto fuera del alcance de la vista del cliente.

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Después del supuesto descuido, el cajero asegura haber recibido una cantidad menor a la mencionada inicialmente. Si el usuario no contó el efectivo antes de entregarlo o no exige revisar la operación, podría pensar que cometió un error y aceptar el monto indicado.

Una vez que el cliente abandona la casa de cambio, los billetes que presuntamente cayeron serían recogidos y retenidos. La maniobra aprovecha la distracción, las prisas y la dificultad que tiene el usuario para demostrar cuánto dinero entregó.

Aunque esta práctica ha sido difundida mediante videos y testimonios en plataformas digitales, hasta ahora no existe una alerta oficial que la identifique con el nombre “manos de mantequilla”. Tampoco debe considerarse una conducta generalizada entre las casas de cambio; se trata de un posible engaño atribuido a empleados o establecimientos deshonestos.

Cuenta el dinero frente al cajero

La principal medida de prevención es contar los billetes antes de entregarlos y hacerlo nuevamente al recibir la divisa solicitada. Ambos conteos deberán realizarse en la ventanilla, frente al empleado y dentro del alcance de las cámaras de seguridad.

También es recomendable mencionar en voz alta la cantidad entregada y pedir al cajero que la confirme antes de continuar. Si surge alguna diferencia, el cliente no debe retirarse del lugar: puede solicitar un segundo conteo y pedir la presencia del encargado de la casa de cambio.

Además, es importante conservar el recibo o comprobante de la operación, ya que puede servir para acreditar la fecha, hora, monto y sucursal donde ocurrió la transacción. Ante una irregularidad, deberá solicitarse de inmediato el resguardo y revisión de las grabaciones de seguridad.

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Verifica la casa de cambio antes de entregar tu dinero

Antes de acudir a una casa de cambio, conviene revisar el tipo de cambio anunciado, preguntar si existen comisiones y calcular cuánto deberá recibirse. Los datos de las empresas pueden consultarse en el Registro de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero de la CNBV.

Si el establecimiento no ofrece una solución, la persona afectada podrá presentar una reclamación y solicitar orientación de la Condusef. Cuando existan indicios de que los billetes fueron ocultados intencionalmente, también podrá denunciar los hechos ante la Fiscalía correspondiente.