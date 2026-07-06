¿Te pidieron copia de tu INE? Alertan por fraude para solicitar préstamos a tu nombre

Una copia, una fotografía o incluso unos segundos con tu credencial para votar podrían ser suficientes para que delincuentes intenten solicitar préstamos digitales a nombre de otra persona.

La Policía de Investigación de la Ciudad de México alertó sobre una modalidad de robo de identidad en la que se utiliza la imagen de la credencial del INE para cometer fraudes relacionados con créditos o préstamos solicitados mediante plataformas digitales.

De acuerdo con la información difundida, el fraude puede iniciar en situaciones aparentemente cotidianas: cuando una persona deja su INE para ingresar a un edificio, se registra en una empresa, realiza un trámite o entrega una copia como requisito para algún servicio.

En ese momento, los datos de la credencial pueden ser fotografiados, copiados o utilizados de forma indebida. Posteriormente, los delincuentes alteran digitalmente el documento, incluso sustituyendo la imagen del titular, para presentarlo como si fuera una identificación auténtica.

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¿Cómo logran pedir préstamos con tu INE?

El riesgo aumenta en plataformas financieras que permiten trámites completamente digitales y que, en algunos casos, solo solicitan una imagen de la credencial para votar como parte del proceso de verificación.

Si el sistema no cuenta con filtros más estrictos, como verificación biométrica, validación presencial o mecanismos adicionales para comprobar que la persona que solicita el préstamo es realmente la titular del documento, una imagen alterada podría ser usada para intentar superar los controles.

El problema para las víctimas es que muchas veces no se enteran de inmediato. El crédito puede ser tramitado sin que reciban una alerta, y el fraude se detecta hasta que llega una notificación de cobro, aparece una deuda desconocida o se revisa el historial en el Buró de Crédito.

La Condusef ha advertido que el robo de identidad ocurre cuando una persona obtiene, transfiere, utiliza o se apropia indebidamente de datos personales de otra sin autorización, usualmente para cometer un fraude o delito. Entre esos datos se encuentran nombre, domicilio, fotografías, credenciales de identificación e información financiera.

¿Qué hacer para reducir el riesgo?

Las autoridades recomiendan no perder de vista la credencial para votar cuando sea solicitada para un registro o trámite. En caso de que sea indispensable entregar una copia, se sugiere verificar quién la recibe, con qué finalidad será utilizada y si la empresa o institución cuenta con aviso de privacidad.

También se recomienda evitar enviar fotografías del INE por redes sociales, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos o enlaces de dudosa procedencia, especialmente cuando se trate de supuestos préstamos, empleos, promociones o trámites urgentes.

La Condusef pide revisar de manera periódica los estados de cuenta, activar alertas bancarias y consultar el Buró de Crédito para detectar movimientos, créditos o cuentas no reconocidas.

En caso de robo o extravío de documentos oficiales, como INE, pasaporte o licencia, se debe presentar una denuncia ante el Ministerio Público y notificar a las instituciones correspondientes para solicitar la reposición o cancelación del documento. Este paso es importante para deslindarse de cualquier mal uso que pudiera hacerse con la identificación.

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¿Qué hacer si ya pidieron un préstamo a tu nombre?

Si una persona detecta un crédito, cuenta o movimiento financiero que no reconoce, debe contactar de inmediato a la institución financiera involucrada para reportar la situación.

También puede acudir a la Condusef para recibir orientación y presentar una reclamación. En caso de robo de identidad, la denuncia ante el Ministerio Público es clave para dejar constancia de que los datos fueron utilizados sin autorización.

La recomendación principal es actuar rápido: entre más pronto se detecte el movimiento no reconocido, mayores posibilidades hay de frenar cobros, aclarar la situación y proteger el historial crediticio.