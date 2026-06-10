¡Alerta de fraude! Usan falsa renovación de tarjeta para robar tus datos bancarios

Un mensaje de texto aparentemente bancario puede parecer inofensivo, pero detrás de una supuesta renovación de tarjeta podría esconderse un intento de fraude para robar datos personales, contraseñas o información financiera.

En los últimos días, usuarios han recibido mensajes SMS en los que se hacen pasar por instituciones bancarias para advertir sobre supuestos vencimientos de tarjetas, promociones o beneficios especiales. El objetivo es que la persona dé clic en un enlace y entregue información sensible.

Uno de estos mensajes, recibido por este medio, llega desde un número desconocido y advierte: “Urgente: vencimiento hoy”, seguido de una supuesta referencia a una tarjeta Mastercard HSBC y la promesa de un “regalo especial” al canjearla. Al final incluye una liga acortada, un elemento común en intentos de fraude digital.

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La trampa: hacerte creer que debes renovar tu tarjeta

El mensaje busca generar presión con una supuesta fecha límite. Al decir que la tarjeta “termina hoy”, intenta hacer creer al usuario que debe actuar de inmediato para no perder el acceso a su plástico, renovar un beneficio o evitar algún problema con su cuenta.

Este tipo de fraude aprovecha el miedo y la urgencia. La víctima puede pensar que se trata de un aviso real de su banco y abrir el enlace sin revisar antes si el número, la redacción o la liga son confiables.

Una vez dentro, el sitio puede imitar la página de una institución financiera y pedir datos como número de tarjeta, fecha de vencimiento, CVV, NIP, contraseña, token o códigos de verificación.

¿Por qué este SMS es sospechoso?

El mensaje reúne varias señales de alerta: llega desde un número desconocido, utiliza un tono urgente, menciona a un banco conocido, ofrece un supuesto regalo y dirige a una liga acortada que no permite ver con claridad a qué sitio se ingresará.

Además, presenta errores de redacción y espacios extraños en el nombre de la institución bancaria, otro indicio frecuente en mensajes fraudulentos.

Los bancos pueden enviar notificaciones por SMS, pero no deben pedirte datos confidenciales mediante enlaces sospechosos ni solicitar contraseñas, NIP, CVV o códigos de seguridad por mensaje de texto.

Captura de Pantall

Así funciona el fraude por SMS

Esta modalidad es conocida como smishing, una variante del phishing que se realiza mediante mensajes de texto.

Los delincuentes envían mensajes masivos haciéndose pasar por bancos, paqueterías, tiendas, plataformas digitales o instituciones públicas. En muchos casos usan frases como “urgente”, “último aviso”, “tu cuenta será bloqueada”, “tu tarjeta vence hoy”, “cargo no reconocido” o “reclama tu premio”.

La intención es que la persona actúe rápido, abra la liga y entregue información privada. Con esos datos, los estafadores pueden intentar acceder a cuentas bancarias, realizar compras no reconocidas o tomar control de servicios digitales vinculados al número telefónico.

¿Qué debes hacer si recibes un mensaje así?

La recomendación principal es no abrir el enlace. Tampoco se debe responder el mensaje ni proporcionar información personal o bancaria.

Lo más seguro es entrar directamente a la aplicación oficial del banco o llamar al número que aparece al reverso de la tarjeta. También se puede reportar el mensaje como spam o fraude desde el teléfono celular.

Si el mensaje menciona una supuesta renovación, vencimiento o bloqueo de tarjeta, lo mejor es verificarlo únicamente por canales oficiales. No se debe confiar en ligas enviadas desde números desconocidos.

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¿Y si ya abriste la liga?

Si solo abriste el enlace, cierra la página y no llenes ningún formulario. Evita descargar archivos o aceptar permisos en el teléfono.

Pero si ingresaste datos bancarios, contraseñas, códigos de seguridad o información de tu tarjeta, comunícate de inmediato con tu banco para bloquear el plástico, cambiar contraseñas y revisar movimientos recientes.

También es recomendable activar alertas bancarias, revisar cargos no reconocidos y cambiar claves de acceso desde la aplicación oficial o el sitio web legítimo de la institución.

La regla básica: no renueves nada desde una liga sospechosa

Una renovación de tarjeta, un vencimiento o una promoción bancaria deben verificarse siempre desde canales oficiales.

Si un SMS te presiona para actuar de inmediato, promete un regalo o te manda a una liga acortada, lo más seguro es desconfiar.

En estos casos, unos segundos de duda pueden evitar el robo de datos, cargos no reconocidos o incluso el vaciamiento de una cuenta bancaria.