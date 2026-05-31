¡Alerta en Durango! Envían SMS falso de multas; buscan robar tus datos con página falsa

Un nuevo intento de fraude comenzó a circular entre usuarios de telefonía móvil en Durango, ahora mediante mensajes SMS que advierten sobre una supuesta multa vial próxima a vencer.

El mensaje, enviado desde un número desconocido, busca generar presión inmediata en la persona que lo recibe con frases como: “Evita que la ley te aplique el freno. Tu multa en Durango vence hoy; cumple con tu obligación vial antes de que sea tarde”.

Sin embargo, el enlace incluido en el texto no corresponde al portal oficial de pagos del Gobierno del Estado de Durango.

La liga que aparece en el mensaje utiliza una dirección similar a una página gubernamental, pero con una diferencia clave: en lugar de dirigir al sitio oficial pagos.durango.gob.mx, lleva a una página con el dominio durango-gob.one, lo que representa una señal de alerta para los usuarios.

También te puede interesar: ¡Cuidado! Alertan por mensajes falsos sobre multas de tránsito por radar en Durango

Usan miedo y urgencia para que la víctima entre al enlace

Este tipo de mensajes forma parte de una modalidad de fraude digital conocida como phishing, en la que los delincuentes intentan engañar a las personas para que entren a sitios falsos, capturen datos personales, información bancaria o realicen pagos indebidos.

En este caso, el mensaje apela a una supuesta sanción vial y advierte que la multa “vence hoy”, una estrategia común para provocar miedo, prisa y evitar que la persona verifique la autenticidad del aviso.

La recomendación es no abrir el enlace, no ingresar datos personales, no proporcionar información bancaria y eliminar el mensaje en caso de recibirlo.

Captura de Pantalla

No es la primera alerta por falsas multas en Durango

Este nuevo mensaje se suma a otros intentos de fraude que han sido detectados recientemente en Durango relacionados con supuestas infracciones de tránsito.

Hace unos días se alertó por falsas “multas” colocadas en parabrisas, en las que se pedía escanear un código QR para consultar una sanción inexistente. También se habían detectado mensajes falsos sobre multas por radar, con el mismo objetivo: hacer que los ciudadanos entren a enlaces fraudulentos.

La diferencia ahora es que el intento llega directamente por SMS, lo que puede hacerlo parecer más creíble para algunas personas, sobre todo si el mensaje menciona a Durango y utiliza lenguaje relacionado con obligaciones viales.

También te puede interesar: ¡Alerta en Durango! Ahora dejan falsas 'multas' con código QR en parabrisas

¿Cómo identificar que se trata de un fraude?

Una de las señales más claras es revisar cuidadosamente el enlace. Las páginas oficiales del Gobierno de México y de los gobiernos estatales suelen terminar en dominios como .gob.mx.

En este caso, aunque el enlace intenta parecer gubernamental, contiene un dominio distinto: .one, además de usar “durango-gob” con guion, lo que no corresponde al portal oficial.

También es sospechoso que el mensaje llegue desde un número telefónico común y que presione al usuario con una supuesta fecha límite inmediata.

¿Qué hacer si recibes este mensaje?

La recomendación es no dar clic en la liga y verificar cualquier adeudo directamente en los canales oficiales.

Para pagos estatales, el portal oficial del Gobierno de Durango es pagos.durango.gob.mx, mientras que el trámite de pago de multas también se encuentra listado dentro de los servicios oficiales del Gobierno del Estado.

Si ya ingresaste al enlace y proporcionaste datos bancarios, lo recomendable es contactar de inmediato a tu banco, bloquear tarjetas si es necesario y reportar movimientos no reconocidos.

También se sugiere advertir a familiares, especialmente adultos mayores, ya que este tipo de mensajes buscan aprovecharse de la preocupación por supuestas multas o problemas legales.