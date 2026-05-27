¡Alerta! 'Soy reclutador', el mensaje que promete 5 mil pesos al día y puede vaciarte la cuenta

Un mensaje de texto puede parecer inofensivo: una supuesta persona de reclutamiento saluda, asegura que una solicitud fue aprobada y ofrece un sueldo diario que difícilmente pasaría desapercibido. El detalle está en lo que viene después: un enlace para continuar la conversación fuera del SMS.

Ese es el gancho de una modalidad de fraude que se ha vuelto cada vez más común: falsas ofertas de trabajo enviadas por mensaje de texto, WhatsApp o redes sociales, en las que se prometen ingresos altos, empleos de medio tiempo y contratación casi inmediata.

En uno de estos mensajes, recibido recientemente por un usuario en México, el supuesto reclutador afirma que la “solicitud” fue aprobada para un trabajo de medio tiempo y ofrece un sueldo diario de 5 mil pesos. Luego pide continuar el contacto por medio de un enlace tipo “wa.me”, usado para abrir conversaciones de WhatsApp.

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Aunque a simple vista podría parecer una propuesta laboral, las señales de alerta aparecen desde el inicio: no se menciona el nombre de una empresa, no hay datos de contacto formales, no se explica el puesto, no se detalla cómo supuestamente se obtuvo la solicitud y se promete una cantidad elevada por una actividad que ni siquiera se describe.

Autoridades y especialistas en ciberseguridad han alertado que este tipo de mensajes forma parte de estafas que usan falsas vacantes para obtener datos personales, información bancaria o incluso dinero mediante supuestos depósitos, comisiones o tareas iniciales. La Policía Cibernética ha identificado mensajes con propuestas laborales atractivas que redirigen a enlaces o contactos externos para continuar el engaño.

Así funciona el engaño

El primer paso suele ser un mensaje breve, directo y llamativo. Los delincuentes se presentan como reclutadores, aseguran que la persona fue seleccionada o aprobada, y ofrecen pagos diarios altos por actividades sencillas, desde contestar encuestas hasta dar “likes”, revisar productos o trabajar desde casa.

Una vez que la víctima responde o entra al enlace, la conversación se traslada a WhatsApp o Telegram. Ahí pueden pedir datos personales, identificación oficial, cuentas bancarias, capturas de pantalla, códigos de verificación o depósitos para “activar” la cuenta, liberar pagos o acceder a mejores comisiones.

En algunos casos, incluso entregan pequeñas cantidades al inicio para generar confianza. Después, la víctima es llevada a invertir más dinero con la promesa de recuperar una ganancia mayor, hasta que los supuestos reclutadores desaparecen o bloquean el contacto.

La Policía Cibernética ha recomendado desconfiar de ofertas con sueldos elevados por actividades simples o poco claras, especialmente cuando el contacto se realiza únicamente por WhatsApp, redes sociales o mensajes de texto, sin procesos formales de entrevista ni canales verificables de una empresa.

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Las señales que delatan el fraude

En este tipo de mensajes hay varios focos rojos. El más evidente es el sueldo: 5 mil pesos diarios por un supuesto trabajo de medio tiempo suena demasiado bueno para ser real. También llama la atención que el mensaje no indique para qué empresa se trabaja ni qué funciones se realizarían.

Otra señal es que el supuesto reclutador use un SMS genérico y después intente mover la conversación a un enlace. Las empresas formales suelen usar correos institucionales, bolsas de trabajo reconocidas, entrevistas programadas y procesos verificables, no mensajes improvisados desde números desconocidos.

Además, cuando una vacante es legítima, no se pide dinero para iniciar, no se condiciona el ingreso a depósitos previos y no se solicitan códigos de verificación enviados por SMS o WhatsApp.

¿Qué hacer si recibes un mensaje así?

Lo más recomendable es no responder, no abrir enlaces y no compartir información personal. También se puede bloquear el número y reportarlo desde la aplicación de mensajes o WhatsApp.

Si la persona llegó a compartir documentos, datos bancarios o realizó algún depósito, conviene contactar de inmediato al banco, cambiar contraseñas y activar medidas de seguridad como la verificación en dos pasos.

La recomendación central es sencilla: si no te postulaste a una vacante, nadie te explica de qué empresa se trata y te ofrecen miles de pesos diarios por mensaje, no es una oportunidad laboral; es un intento de fraude.