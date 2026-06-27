Alerta de Google avisó segundos antes del terremoto en Venezuela; así funciona

Millones de usuarios de teléfonos Android en Venezuela recibieron una alerta de sismo apenas segundos antes de que llegaran las sacudidas más fuertes de los terremotos que estremecieron el norte del país, un aviso que, aunque breve, pudo dar tiempo suficiente para buscar refugio, alejarse de ventanas o salir de zonas de riesgo.

La notificación sorprendió a muchas personas porque no provenía directamente de una autoridad venezolana, sino del sistema de alertas sísmicas de Google, una herramienta que convierte a los celulares Android en una red masiva de sensores capaces de detectar el inicio de un movimiento telúrico.

De acuerdo con reportes internacionales, el aviso llegó a usuarios de Android antes de que se percibiera la parte más intensa del movimiento. Esto abrió una pregunta inmediata: ¿cómo pudo Google advertir de un sismo antes de que muchas personas lo sintieran?

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No predice terremotos, los detecta en segundos

La clave está en que el sistema no predice terremotos. Ninguna tecnología en el mundo puede anticipar con certeza cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un sismo.

Lo que hace Google es detectar el inicio del movimiento en cuestión de segundos y aprovechar la diferencia de velocidad entre las ondas sísmicas.

Cuando ocurre un terremoto, primero viajan las llamadas ondas P, o primarias, que son más rápidas y suelen sentirse como una vibración inicial menos intensa. Después llegan las ondas S, o secundarias, que se mueven más lento, pero provocan la sacudida más fuerte y destructiva.

Si un sistema detecta rápidamente las ondas P, puede enviar una alerta a las zonas donde todavía no han llegado las ondas S. El margen puede ser de apenas unos segundos, pero en una emergencia esos segundos pueden ser decisivos.

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Los celulares funcionan como pequeños sismómetros

El sistema de Google utiliza los acelerómetros que ya tienen los teléfonos inteligentes. Estos sensores normalmente sirven para detectar movimiento, girar la pantalla o identificar cambios de posición del dispositivo.

Sin embargo, también pueden registrar vibraciones compatibles con un sismo.

Cuando un teléfono Android detecta una vibración inusual que coincide con el comportamiento de una onda sísmica, envía una señal automática a los servidores de Google, junto con una ubicación aproximada. No se trata de una grabación ni de información personal del usuario, sino de una señal técnica sobre el movimiento detectado.

Un solo teléfono no basta para confirmar un terremoto, porque la vibración podría deberse a una caída del celular, al paso de un vehículo pesado o a cualquier otro movimiento cotidiano.

La diferencia ocurre cuando decenas, cientos o miles de teléfonos cercanos detectan el mismo patrón al mismo tiempo. Entonces, los algoritmos de Google analizan la información, calculan si realmente se trata de un sismo, estiman la zona de origen y determinan hacia dónde podría avanzar la sacudida.

Si el sistema confirma el evento, envía alertas automáticas a los usuarios que se encuentran en las zonas que podrían verse afectadas.

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¿Qué pasó en Venezuela?

Los sismos registrados en Venezuela fueron de gran intensidad. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, primero se registró un movimiento de magnitud 7.2 y, apenas 39 segundos después, ocurrió otro de magnitud 7.5.

Esa secuencia dejó una ventana muy reducida de reacción, pero suficiente para que el sistema de Google pudiera alertar a usuarios ubicados en zonas donde la sacudida más fuerte aún no llegaba.

En redes sociales, usuarios venezolanos compartieron capturas y videos de las alertas recibidas en sus teléfonos. En algunos casos, el aviso habría llegado segundos antes de que el movimiento se sintiera con mayor fuerza.

¿Funciona en México?

Sí, el sistema de alertas sísmicas de Google también está disponible en México para dispositivos Android. Sin embargo, su funcionamiento convive con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), que es operado por autoridades y utiliza una red de sensores especializados instalados en zonas sísmicas del país.

En México, las alertas oficiales suelen difundirse a través de altavoces públicos, radio, televisión y aplicaciones autorizadas. El sistema de Google actúa como un complemento, especialmente útil para quienes no se encuentran cerca de un altavoz o no tienen acceso a otros canales de aviso.

Es importante considerar que, al igual que en otros países, la efectividad del sistema depende de la cantidad de teléfonos Android activos en la zona y de la distancia respecto al epicentro. En regiones cercanas al origen del sismo, el margen de aviso puede ser mínimo o inexistente.

Una herramienta útil, pero no infalible

Especialistas han señalado que este tipo de sistemas puede ser especialmente útil en países donde no existe una red amplia de alerta sísmica o donde la cobertura de estaciones especializadas es limitada.

A diferencia de los sistemas tradicionales, que dependen de sismógrafos instalados por gobiernos o instituciones científicas, Google aprovecha la enorme cantidad de teléfonos Android activos en el mundo para crear una red distribuida de detección.

Esto no significa que el sistema sustituya a las autoridades ni a los organismos científicos. Más bien funciona como un complemento que puede emitir alertas rápidas cuando se detectan patrones consistentes de movimiento.

También tiene limitaciones. La alerta puede no llegar a personas muy cercanas al epicentro, porque el movimiento fuerte puede alcanzarlas casi al mismo tiempo que se detecta el sismo. Además, el sistema requiere suficientes teléfonos Android conectados en la zona para confirmar el evento con rapidez.

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¿Qué hacer si llega una alerta sísmica al celular?

Aunque el aviso sea de pocos segundos, la recomendación es actuar de inmediato:

Mantener la calma y no correr.

Alejarse de ventanas, vidrios, objetos pesados o muebles que puedan caer.

Si se está dentro de un edificio, ubicarse en una zona segura y proteger cabeza y cuello.

No usar elevadores.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, bardas o fachadas.

Si se está manejando, reducir la velocidad y detenerse en un lugar seguro, lejos de puentes o estructuras elevadas.

La alerta de Google en Venezuela volvió a mostrar cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta de emergencia. No evita los terremotos, no los predice y no elimina el riesgo, pero puede dar algo que en un sismo vale oro: unos segundos para reaccionar.