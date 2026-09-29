¡Alerta! Durango con lluvias intensas durante las próximas horas en estos municipios

Este martes 29 de septiembre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé la caída de lluvias torrenciales e intensas en varios estados de México.

La situación se genera luego de que el huracán Polo haya tocado tierra en Guaymas, Sonora , durante las mañana de este día, así como la presencia del Monzón Mexicano sobre el noreste.

Durango es uno de esos estados en alerta, en donde actualmente el cielo permanece nublado y una alerta de Protección Civil anuncia la caída de precipitaciones en las próximas horas.

Aunque se esperaba una máxima de 32 a 33 grados Celsius, actualmente el estado de Durango presenta máximas de 26.

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¿En dónde lloverá este martes?

De acuerdo al reciente pronóstico y monitoreo del SMN, en Durango se prevé que al menos cuatro municipios tengan lluvias intensas en próximas horas.

Entre ellos está:

Cuencamé

Durango

El Oro

Gómez Palacio

Santiago Papasquiaro

Todos se mantiene con vientos de entre 40 y 65 kilómetros por hora, y la intensidad de las precipitaciones podría ir de los 4 a los 50 mm.

Ante esta situación, se pide a los habitantes de estas regiones mantenerse al tanto de los pronósticos y redes sociales de autoridades.