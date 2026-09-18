Así puedes descarga la app que alerta sobre fenómenos climatológicos en Durango | Tutorial

Ante los fenómenos climatológicos registrados recientemente en el municipio de Durango, se ha creado una aplicación que emitirá alertas sobre estos y así mantener a la ciudadanía a salvo de afectaciones.

Se trata de "Ponte Alerta Durango" , la cual está manejada por Protección Civil, quienes son los primeros respondientes ante este tipo de situaciones, ya sean lluvias, inundaciones, incendios, entre otros.

El objetivo de implementar esta aplicación es para prevenir a quienes se encuentran cerca de las zonas o que pudieran dirigirse a estas, y así evitar una catástrofe mayor.

Según la información compartida por esta dependencia, no solo se alertará sobre el lugar afectado, sino también emitirá recomendaciones a seguir ante el fenómeno , mismas que son respaldadas por el Centro de Monitoreo de Riesgos.

¿Cómo funciona Ponte Alerta Durango?

Esta aplicación está disponible para teléfonos celulares Android e iOS y su funcionalidad se basa en compartir las alertas en tiempo real, mismas que aparecerán en tus notificaciones al activarlas.

Ahí mismo, te proporcionará el número al que puedes marcar para una emergencia que tenga que ver con este tipo de siniestros; además del contacto directo de Cruz Roja por si es necesario recurrir a la atención médica.

En la aplicación hay cuatro apartados: inicio, alertas, prevención y los contactos que ya mencionamos. Respecto segundo podrás ver todas las alertas generadas en el día, mientras que al tercero, ahí podrás consultar algunos infografías de importancia relacionadas con los fenómenos climatológicos.

Así puedes descargar la aplicación

Si estás interesado o interesada en tener esta aplicación en tu celular y así prevenir riesgos, lo único que tienes que hacer es lo siguiente:

Ingresa a tu tienda de aplicaciones de tu dispositivo (Play Store para Android y App Store para iOS -iPhone-) y busca "Ponte Alerta Durango", selecciona la que tiene el ícono de Protección Civil del municipio y descárgala

(Play Store para Android y App Store para iOS -iPhone-) y busca "Ponte Alerta Durango", selecciona la que tiene el ícono de Protección Civil del municipio y descárgala Una vez que ya esté descargada, ingresa a ella y te pedirá que te registres con un correo electrónico (es necesario para continuar). Importante: otorgar los permisos para tu ubicación

(es necesario para continuar). Importante: otorgar los permisos para tu ubicación Cuando hayas creado tu cuenta, podrás consultar los apartados que te mencionamos en los párrafos anteriores

En el inicio te marcará si al momento hay alertas activas o no, además podrás ver los números de emergencia (principalmente el 911) y la biblioteca de prevención

¡Listo! Ahora recibirás las notificaciones en caso de correr peligro en tu zona o alrededor de ella.