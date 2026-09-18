Durango

PROTECCIÓN CIVIL

Activan aplicación en Durango que emitirá alertas sobre fenómenos climatológicos

La herramienta estará disponible para prevenir por situaciones de riesgo a los habitantes.

Activan aplicación en Durango que emitirá alertas sobre fenómenos climatológicos

Activan aplicación en Durango que emitirá alertas sobre fenómenos climatológicos

DENICE RAMÍREZ
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A partir de este 18 de septiembre se encontrará activa en Durango una aplicación que emitirá alertas sobre fenómenos climatológicos, con el objetivo de tomar las medidas de prevención necesarias y seguir las indicaciones de las autoridades.

La aplicación Ponte Alerta Durango estará disponible para dispositivos Android y iOS, para que la población pueda recibir información preventiva y avisos relacionados con situaciones de riesgo en el municipio.

De acuerdo a las autoridades, la aplicación informará oportunamente sobre fenómenos meteorológicos y contingencias que se presenten por lluvias, rachas de viento, incendios, accidentes, inundaciones y cualquier situación de riesgo para la población.

Las notificaciones indicarán las zonas afectadas y las recomendaciones que la ciudadanía debe seguir.

Todas las alertas se respaldarán con el seguimiento del Centro de Monitoreo de Riesgos y las acciones que tomaran por parte de Protección Civil, cuyos integrantes son quienes analizan esos datos.


Para recibir las notificaciones es necesario descargar la aplicación, activar la ubicación y permitir las notificaciones para comenzar.


Las personas que se ubiquen en zonas afectadas, por ejemplo, por inundaciones, serán las primeras en recibir esa información, para que estén atentas y puedan tomar las medidas de prevención correspondientes.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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