Alertan por intensas tormentas en México en las próximas 48 horas; ¿afectarán a Durango?

La temporada de lluvias continúa sobre el territorio mexicano y en las últimas semanas se han presentado precipitaciones de gran intensidad, las cuales han provocado inundaciones en varios estados.

Cuando se pensaba que podría haber una pausa en estas, este lunes 10 de agosto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se prevé que dentro de las próximas 48 horas se presenten tormentas de gran magnitud.

De acuerdo a la información, esto se debe a la presencia del monzón mexicano en el noroeste del país, así como a una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente.

A eso se sumarán los canales de baja presión, divergencia en altura y una nueva onda tropical que se está aproximando y desplazándose sobre la península de Yucatán.

Las precipitaciones previstas podrían ir de los 5 a 25 mm hasta los 75 a 150 mm, lo que mantiene en alerta a varias regiones.

¿En qué estados habrá tormentas?

Los expertos prevén que estas tormentas formen un gran diluvio, afectando en gran medida al norte con lluvias que podrían traer granizo. Estos son los estados con lluvias:

Martes 11 de agosto

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Durango , Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Sonora, Chihuahua, , Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Yucatán.

Miércoles 12 de agosto

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sonora, Durango , Sinaloa, Jalisco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Sonora, , Sinaloa, Jalisco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Guerrero.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes.

¿Durango se verá afectado?

En el pronóstico extendido de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local, se prevé que en Durango las lluvias intensas se presenten durante el martes, miércoles y el jueves.

Prevén que las zonas con mayor afectación sean la sierra occidental y precipitaciones aisladas en municipios cercanos a la sierra, incluida la capital.

Esto podría cambiar conforme avance la tarde y noche, por lo que recomiendan seguir los canales oficiales de las autoridades meteorológicas.