Nacional

Alertan por extraer materiales de los ríos

SA?L MALDONADO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

EL SIGLO DE DURANGO

La extracción irregular de arena y grava en los ríos de Durango se ha convertido en una de las preocupaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), debido al impacto que estas actividades pueden generar sobre los cauces, la flora y la fauna.

Roberto Delgado Gallegos, director de la Conagua en Durango, informó que durante las visitas de inspección realizadas por la dependencia se han detectado aprovechamientos de materiales pétreos que operan sin los permisos correspondientes.

Ante estos casos, la Conagua se ha apoyado en la Guardia Nacional para realizar los operativos y combatir la extracción ilegal de arena y grava.

El funcionario explicó que este tipo de actividades puede generar afectaciones ambientales importantes, debido a que la extracción sin control puede modificar el cauce de los ríos.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  extracción, materiales, Nacional, Conagua

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas