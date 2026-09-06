Alertan por extraer materiales de los ríos

EL SIGLO DE DURANGO

La extracción irregular de arena y grava en los ríos de Durango se ha convertido en una de las preocupaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), debido al impacto que estas actividades pueden generar sobre los cauces, la flora y la fauna.

Roberto Delgado Gallegos, director de la Conagua en Durango, informó que durante las visitas de inspección realizadas por la dependencia se han detectado aprovechamientos de materiales pétreos que operan sin los permisos correspondientes.

Ante estos casos, la Conagua se ha apoyado en la Guardia Nacional para realizar los operativos y combatir la extracción ilegal de arena y grava.

El funcionario explicó que este tipo de actividades puede generar afectaciones ambientales importantes, debido a que la extracción sin control puede modificar el cauce de los ríos.