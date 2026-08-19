Alertan por huevo chino en Durango

EL SIGLO DE DURANGO

Luego de que se generó una alerta por la posible presencia de huevo "pirata" en municipios de La Laguna, en la capital de Durango se exhortó a evitar compras en lugares no establecidos y a un costo demasiado bajo.

"Creemos que no va a llegar porque tenemos muy cerca la producción aquí en La Laguna. Entonces, si bien es cierto que viene demasiado barato, también hay un cierto riesgo porque no sabe uno exactamente en qué condiciones se produce ese huevo. Hay que ver que viene desde otros países, hasta desde China", declaró el empresario del Mercado de Abastos, Reynaldo Dozal.

Dijo que el huevo que se produce en Durango es de buena calidad y los locatarios duranguenses es el que prefieren.

"Nosotros aquí en La Laguna tenemos una producción de excelente calidad y ahorita el precio está, se puede decir muy económico, porque si tomamos en cuenta que producir un kilo de huevo cuesta 20 pesos, ahorita anda sobre 29 a 30 pesos, entonces creemos que no le va a pegar aquí a Durango. Siempre se prefiere más el huevo regional, inclusive que el americano".

Aunque reconoció que es complicado detectar huevo "pirata" por lo que hizo un llamado a las autoridades sanitarias a fortalecer la detección.

"La verdad, como no ha llegado a Durango, no hemos visto qué condiciones, pero simplemente es como cuando nos dicen que si preferimos el huevo que ya viene en polvo. En Durango no, aquí seguimos prefiriendo lo tradicional, el ver la yema, la clara, las condiciones del huevo. Yo creo que no nos va a pegar mucho aquí a Durango; sin embargo, hay que estar alertas".

"El llamado a las autoridades a que se apliquen y que la verdad investiguen y chequen bien", mencionó.