Alertan por incremento en desfogue preventivo de presa Guadalupe Victoria tras lluvias en Durango

Durante la noche del viernes 2 de octubre y la madrugada de este sábado 3, la caída de lluvias en la ciudad de Durango no ha cesado, por lo que las alertas para distintas zonas se mantiene activa.

A través de la aplicación "Ponte Alerta", que avisa a los duranguenses sobre los cambios de clima, se ha compartido que la presa Guadalupe Victoria ya comienza a incrementar el desfogue preventivo , de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local.

Esto traerá consigo que aumente el volumen de agua sobre el Río Tunal, por lo que las personas que se encuentren a los alrededores tendrán que mantenerse atentos las próximas horas y evitar cruzar la zona.

Según el pronóstico, las lluvias continuarán todo el día en el estado e irán de moderadas a fuertes, incluso en la capital.

Recomendaciones

Ante este pronóstico, autoridades piden atender diversas recomendaciones para evitar mayores riesgos, entre ellas: