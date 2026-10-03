Alertan por incremento en desfogue preventivo de presa Guadalupe Victoria tras lluvias en Durango
Durante la noche del viernes 2 de octubre y la madrugada de este sábado 3, la caída de lluvias en la ciudad de Durango no ha cesado, por lo que las alertas para distintas zonas se mantiene activa.
A través de la aplicación "Ponte Alerta", que avisa a los duranguenses sobre los cambios de clima, se ha compartido que la presa Guadalupe Victoria ya comienza a incrementar el desfogue preventivo, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local.
Esto traerá consigo que aumente el volumen de agua sobre el Río Tunal, por lo que las personas que se encuentren a los alrededores tendrán que mantenerse atentos las próximas horas y evitar cruzar la zona.
Según el pronóstico, las lluvias continuarán todo el día en el estado e irán de moderadas a fuertes, incluso en la capital.
Recomendaciones
Ante este pronóstico, autoridades piden atender diversas recomendaciones para evitar mayores riesgos, entre ellas:
- No cruces zonas inundadas, ni a pie ni en vehículo; la corriente puede ser más peligrosa de lo que parece.
- Evita salir durante lluvias intensas y mantente atento a los avisos de Protección Civil.
- Conduce con precaución: reduce la velocidad, aumenta la distancia y enciende las luces.
- Aléjate de árboles, postes y espectaculares, especialmente durante tormentas con viento fuerte.
- Desconecta aparatos eléctricos si el agua entra a tu vivienda y evita tocar instalaciones eléctricas mojadas.