Durango

LLUVIAS EN DURANGO

Alertan por incremento en desfogue preventivo de presa Guadalupe Victoria tras lluvias en Durango

Autoridades piden a duranguenses atender diversas recomendaciones y evitar mayores riesgos.

Alertan por incremento en desfogue preventivo de presa Guadalupe Victoria tras lluvias en Durango

Alertan por incremento en desfogue preventivo de presa Guadalupe Victoria tras lluvias en Durango

FERNANDA GALARZA
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Durante la noche del viernes 2 de octubre y la madrugada de este sábado 3, la caída de lluvias en la ciudad de Durango no ha cesado, por lo que las alertas para distintas zonas se mantiene activa. 

A través de la aplicación "Ponte Alerta", que avisa a los duranguenses sobre los cambios de clima, se ha compartido que la presa Guadalupe Victoria ya comienza a incrementar el desfogue preventivo, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local. 

Esto traerá consigo que aumente el volumen de agua sobre el Río Tunal, por lo que las personas que se encuentren a los alrededores tendrán que mantenerse atentos las próximas horas y evitar cruzar la zona. 

Según el pronóstico, las lluvias continuarán todo el día en el estado e irán de moderadas a fuertes, incluso en la capital. 



Recomendaciones


Ante este pronóstico, autoridades piden atender diversas recomendaciones para evitar mayores riesgos, entre ellas: 


    

  • No cruces zonas inundadas, ni a pie ni en vehículo; la corriente puede ser más peligrosa de lo que parece.
    • 

  • Evita salir durante lluvias intensas y mantente atento a los avisos de Protección Civil.
    • 

  • Conduce con precaución: reduce la velocidad, aumenta la distancia y enciende las luces.
    • 

  • Aléjate de árboles, postes y espectaculares, especialmente durante tormentas con viento fuerte.
    • 

  • Desconecta aparatos eléctricos si el agua entra a tu vivienda y evita tocar instalaciones eléctricas mojadas.
    • 



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: presa Guadalupe Victoria lluvias Durango desfogue lluvias, pronóstico,, durante, zonas

               

                
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