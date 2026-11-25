Las autoridades federales alertaron a la población por una vaguada polar que dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027, que ocasionará un marcado descenso de las temperaturas, lluvias intensas y posibles nevadas en distintas regiones del país .

Mediante un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que el fenómeno provocará un ambiente "de frío a gélido durante las mañanas y noches" en regiones del norte y centro del territorio, así como precipitaciones de muy fuertes a intensas en el occidente, centro y sur del país.

¿Cuándo ingresa la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027?

La dependencia detalló que se pronostica la formación de la primera tormenta invernal de la temporada a partir del 26 de noviembre y durante el fin de semana , por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas preventivas y de autocuidado.

De igual forma, señaló que las autoridades federales, estatales y municipales mantienen vigilancia estrecha sobre la evolución del fenómeno meteorológico y reiteró que la prevención oportuna es la mejor herramienta para disfrutar de un fin de semana seguro.

¿Qué estados son los más afectados por la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) precisó que la vaguada ingresará el jueves por el noroeste y oeste del país, donde se prevén lluvias de hasta 150 milímetros y posibles nevadas en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Para ese día se esperan lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en zonas de Michoacán y Guerrero , mientras que las condiciones para la caída de nieve o aguanieve se extenderán hacia el centro y este del país.

También pronosticó temperaturas mínimas de entre 10 y 5 grados bajo cero en zonas serranas de Durango y Chihuahua durante las madrugadas, del viernes al domingo. Y advirtió que las precipitaciones podrían provocar deslaves, inundaciones y un incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Por último, el SMN señaló que algunos estados se verán más afectados por la primera tormenta invernal de la teporada 2026, entre los que se encuentran:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Oaxaca

Regiones de la Mesa del Norte:

Durango

Chihuahua

Zacatecas

Coahuila

Baja California

Sonora

Regiones de la Mesa Central