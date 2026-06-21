Alertan por paso de ondas tropicales que traerán fuertes lluvias a estos estados de México

Este domingo 21 de junio, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hizo un llamado a la población, para que mantenga medidas preventivas ante el pronóstico de lluvias fuertes en algunos estados de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la interacción de diversos sistemas atmosféricos, incluyendo el paso de las ondas tropicales ocho y nueve , lo que ocasionará precipitaciones fuertes a muy fuertes acompañadas de posibles descargas eléctricas y caída de granizo.

Instancias de emergencia se mantienen atentas

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) señaló que los tres órdenes de gobierno mantienen un trabajo coordinado preventivo y de atención para salvaguardar a la ciudadanía.

Además, se realizan acciones continuas para identificar zonas susceptibles a inundaciones o deslizamientos de laderas, para mitigar vulnerabilidades y comunicar a la población las medidas que debe reforzar para proteger su integridad.

Las instancias de emergencia se mantienen atentas a la evolución de estas ondas tropicales y listas para activar los refugios temporales en las comunidades que así lo requieran.

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¿En qué estados de México se esperan fuertes lluvias?

Sinaloa

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Morelos

Estado de México

Veracruz

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Ciudad de México

Tlaxcala

Tamaulipas

Tabasco

Baja California Sur

Emiten exhorto a la ciudadanía

La CNPC exhorta a la ciudadanía a no transitar a pie o en vehículo cerca de cuerpos de agua y pasos de corrientes, o en áreas con laderas inestables.

Indicó que, con el propósito de mantener una movilidad segura durante los episodios de lluvia, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, encender las luces de sus automóviles, mantener una distancia prudente y evitar intentar cruzar calles o avenidas inundadas.