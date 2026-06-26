Alertan por presencia de 'farderas' que han estado robando en la Zona Centro de Durango

Se ha detectado a varias mujeres cometiendo robos a negocios de la Zona Centro de la ciudad de Durango; y, en algunos casos, hasta involucrando a menores de edad, alertó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) filial Durango, Lourdes Macías, quien reconoció que en muchos casos ya no se están interponiendo las denuncias porque pierden tiempo y no logran recuperar lo que se les robó.

“Aquí es la incomodidad de saber si anda una bandita de mujeres en el centro de la ciudad robando, porque sí nos cuidamos, sí tratamos de poner atención y todo, pero sí lo distraen a uno y si andan varias”, mencionó.

Refirió que principalmente se han registrado robos en el Centro Histórico , “ahorita desconozco la cantidad de personas que sean, pero sí sean registrado varios casos. En este mes se registraron seis robos”, agregó.

En tal sentido, dijo que aunque existe apoyo policial con rondines y atención a reportes, a veces ya no se denuncian los robos debido a los requisitos para acreditarlos, por lo que muchos responsables recuperan su libertad.