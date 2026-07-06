Nacional

Alertan por riesgo electoral

PREOCUPA LA FALTA DE PROFESIONALIZACI?N Y CONOCIMIENTOS T?CNICOS DEL NUEVO PERSONAL

EL SIGLO DE DURANGO
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Después de decenas de despidos que se han presentado en el Instituto Nacional Electoral (INE) en las últimas semanas, diversos funcionarios, que solicitaron el anonimato por temor a represalias, expresaron su preocupación por la falta de profesionalización y conocimientos técnicos del nuevo personal.

Los funcionarios explicaron que la consecuencia principal de los recortes es que podría poner en riesgo la calidad y la precisión de los resultados de las próximas elecciones.

Se informó que, durante la administración de la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, los cargos directivos o que realizan funciones sustantivas han sido ocupados por perfiles a modo que incumplen los requisitos del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional y el Catálogo de Cargos y Puestos de la Rama Administrativa.

Se detalló que los riesgos de la falta de profesionalización y conocimiento técnico radican en los efectos de la curva de aprendizaje del nuevo personal y, paralelamente, del grado de especialización que requieren las elecciones, además de amplíar la posibilidad de cometer errores humanos durante los procesos.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  nuevo, durante, profesionalización, falta

               

                
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