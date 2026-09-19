Alexis 'N', detenido por el caso Carlos Manzo, era cercano a su familia; denuncian traición

Luego de la detención y vinculación a proceso de Alexis Jesús “N”, alias “El Brilloso”, por su presunta participación en el asesinato de Carlos Manzo, se dio a conocer la relación de cercanía que el imputado habría mantenido con el exalcalde de Uruapan, Michoacán, y su familia.

Grecia Quiroz, viuda del político y actual presidenta municipal, denunció que Alexis había recibido apoyo, cariño y una oportunidad de parte de su esposo, que buscaba ayudarlo a alejarse del crimen organizado.

Quiroz cuestionó que una persona que tuvo la confianza de Carlos Manzo y llegó a convivir con sus hijos ahora sea señalada por su presunta relación con quienes participaron en el homicidio de Manzo.

Alexis Jesús “N” fue detenido el pasado 9 de septiembre en Zapopan, Jalisco, y las autoridades federales lo identifican como un operador regional de un grupo delictivo con presencia en Uruapan.

De la confianza a la sospecha

De acuerdo con lo que dijo Grecia Quiroz, Carlos Manzo buscaba darle oportunidades a jóvenes que se encontraban en entornos delictivos, con la intención de que se alejaran del crimen.

En ese contexto estaba Alexis “N”, quien habría formado parte del círculo de confianza del exalcalde y su familia.

La presidenta municipal señaló que su esposo vio por el futuro del joven, considerando que podía ayudarlo a apartarse de las actividades criminales. Sin embargo, ahora considera que esa confianza pudo haber sido utilizada para favorecer a quienes le quitaron la vida.

“Carlos apostó por su futuro, creyendo que podía arrebatarle soldados al crimen”, expresó Quiroz.

La viuda de Carlos Manzo sostuvo que además del dolor de la pérdida de su esposo, este ahora se extiende a la posibilidad de que personas cercanas que recibieron afecto y apoyo de su familia hayan participado en lo que destruyó a su familia.

Exige castigo para los involucrados

Tras conocer la vinculación a proceso de Alexis, la viuda de Carlos Manzo demandó que tanto él como los demás involucrados reciban una pena , en caso de que se acredite su responsabilidad.

En su publicación, cuestionó cómo una persona que recibió la mano de una familia pudo terminar presuntamente contribuyendo a un crimen en su contra.

“¿Cómo se puede mirar a los ojos a una familia que te tendió la mano y después contribuir a destruirla?”, planteó la edil.

Quiroz también advirtió sobre el riesgo de que la solidaridad y la confianza terminen convirtiéndose en una desventaja para quienes intentan ayudar a personas que buscan alejarse de la delincuencia.

Su pronunciamiento se sumó a las exigencias que ha realizado para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del asesinato de su esposo.

'El Brilloso' habría asumido funciones dentro de un grupo criminal

Además de la relación que habría tenido con Carlos Manzo, Alexis Jesús “N” es investigado por su presunta participación en la estructura criminal relacionada con el homicidio.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el detenido habría asumido nuevas funciones dentro del grupo delictivo después de la captura de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”.

Este último fue detenido en noviembre de 2025 y señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del entonces alcalde de Uruapan.