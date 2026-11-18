El "borrego suelto" sobre la supuesta salida de Betzabé Martínez Arango de la alcaldía de Gómez Palacio para asumir la delegación estatal de Bienestar no alcanzó a correr lejos, pues la propia Presidenta Municipal lo desmintió apenas tuvo agenda pública. No obstante, la versión revela un trasfondo político enmarcado en la disputa por el poder rumbo a las elecciones de 2027 y 2028.

El pasado 15 de noviembre, al menos dos comunicadores difundieron que la Alcaldesa pediría licencia en cuestión de horas o días para convertirse en representante de los programas federales en Durango. Según su versión, eso le permitiría recorrer los 39 municipios y ampliar su reconocimiento capitalizando la imagen del gobierno de Claudia Sheinbaum, con la mira puesta en la sucesión estatal.

Por su parte, Betzabé cortó la especulación asegurando que no existe propuesta que la aleje de Gómez Palacio y que su prioridad es cumplir el mandato ciudadano. Dijo estar cien por ciento concentrada en su responsabilidad, sosteniendo que será el trabajo el que permita a la gente evaluar su administración. Negó tener otro proyecto por encima de gobernar el municipio.

El rumor, además, no termina de cuadrar. La presidencia municipal le ofrece una plataforma política más sólida que una delegación federal. Desde Gómez Palacio tiene responsabilidad ejecutiva, presencia pública e interlocución con los gobiernos estatal y federal. Dejar ese cargo para encabezar una dependencia con atribuciones más acotadas y mayor supervisión no necesariamente ampliaría su margen de acción.

Y es que, Bienestar, tampoco es aquella Sedesol convertida durante los gobiernos priistas en maquinaria de operación política y manejo discrecional de padrones y recursos, obviamente con fines electorales. Los programas federales hoy tienen reglas y vigilancia institucional. Su titular puede ganar visibilidad, pero no dispone de la libertad de operación que algunos todavía anhelan tener.

La versión también tropieza con la amistad que une a Betzabé Martínez con la actual delegada, Catalina García Quintero, quien es, a su vez, muy cercana a la exsecretaria Ariadna Montiel y a la actual, Leticia Ramírez Amaya. En ese tenor, tampoco hay indicios de un relevo en la delegación, pues la titular no ha dado señales de haber sido conminada a abandonar una posición que ha conducido bien.

Entonces, seguro hay alguno -o alguna- que se beneficia colocando el nombre de Betzabé en este ardid. No puede descartarse que alguien busque empujarla prematuramente a la arena política, orillándola a hablar de 2028 y someterla a desgastes innecesarios antes de tiempo. Afirmar quién está detrás sería también especular; sin embargo, advertir el efecto político del rumor no lo es.

Desde que es alcaldesa, Martínez Arango ha optado por conducirse sobre una agenda institucional, siendo muy mesurada cuando la prensa local la emplaza a hablar sobre temas políticos y procurando siempre la cautela en sus declaraciones, para no caer siquiera en insinuar aspiraciones personales o proyectos políticos a futuro.

Dicha actitud fue mostrada por Betzabé cuando se le preguntó sobre el rumor; empero, el contexto la obligó a responder si se trataba o no de "fuego amigo", cuando le preguntaron si los ataques provenían del interior de Morena, a lo que respondió: "Si es fuego, no es amigo". La frase no identifica responsables directos, pero demuestra que no consideró inofensiva la información difundida.

Al final de cuentas, lo cierto es que la carrera por el 2028 todavía está lejos. Adelantarla puede mover el tablero, pero también distraer a quienes tienen responsabilidades que cumplir. Si la presidenta municipal mantiene su prioridad en Gómez Palacio, como afirma, su mejor capital político está en gobernar bien el municipio que ya le fue confiado por los electores.

EN L BALANZA.- El repunte de la violencia familiar en Durango confirma que una de las problemáticas más graves de la sociedad sigue creciendo sin una respuesta suficientemente efectiva. Que en septiembre se registraran 506 denuncias y que, en apenas nueve meses, la cifra superara los cuatro mil casos, obliga a cuestionar la capacidad de las instituciones para prevenir, atender y proteger a las víctimas. No se trata solamente de números ni de estadísticas que aumentan mes con mes, sino de una realidad que se reproduce en miles de hogares, muchas veces en silencio, y que evidencia la urgencia de fortalecer las políticas de prevención, atención y justicia. La violencia familiar no puede normalizarse ni quedar relegada a un problema privado: es una crisis social que exige respuestas contundentes.

X: @Vic_Montenegro