El clan de Guadalupe Taddei Zavala colocó "aliados" en la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL) del Instituto Nacional Electoral (INE) a partir de que asumió como consejera presidenta en 2023, pues esa oficina es la encargada de palomear los perfiles de los candidatos que se convertirán en próximos consejeros estatales.

Personal del INE que fue despedido -y que pidió el anonimato por temor a represalias- describe que con la llegada de Taddei Zavala se inició el desmantelamiento de la plantilla laboral de la Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación para infiltrar a personas cercanas a ella, quienes se encargaban de estudiar y analizar los perfiles de los candidatos a consejeros electorales locales y, posteriormente, remitir los expedientes al Consejo General para su votación.

De acuerdo con un testimonio, el modus operandi consistía en solicitar la renuncia por medio de amenazas a personal con cargos directivos y técnicos en la UTVOPL, así como a funcionarios del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).