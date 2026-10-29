¡Alista la chamarra! Frente frío 4 dejará temperaturas bajo cero en Durango en próximos días

El frío llegó para quedarse en México, pues desde hace ya varias semanas las temperaturas han comenzado a descender tanto en las mañanas como en las tardes. Estas condiciones son en parte ocasionadas por la aproximación de frentes fríos a territorio nacional, y en próximos días uno nuevo de estos sistemas comenzará a afectar las condiciones climáticas en algunas zonas, incluido Durango.

Desde hace ya algunas semanas comenzaron a llegar a México los primeros frentes fríos de la temporada, que han traído consigo un descenso en las temperaturas, además de algunas precipitaciones en ciertas zonas del país.

Aunque apenas hace un poco más de una semana llegó a México el frente frío número 3, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que sería en próximos días cuando el sistema frontal número 4 se aproxime al territorio.

¿Qué dice el SMN sobre el frente frío 4?

De acuerdo con los pronosticado por el SMN, por la noche del sábado 31 de octubre el frente frío 4 se aproximará al noroeste de México, y se asociará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, dando paso a lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región, con un descenso de temperatura y fuertes rachas de viento.

El SMN prevé que durante la temporada de 2026-2027 llegue a México un total de 56 frentes fríos, entre septiembre de 2026 y mayo de 2027, por lo que este es apenas el inicio de estos sistemas.

Un fin de semana frío en Durango

Debido a la aproximación del frente frío, así como de otros sistemas que interactuarán en territorio nacional, se prevé que este fin de semana se registre un marcado descenso en las temperaturas en algunos estados.

En esta ocasión, Durango será uno de los estados en los que el frío será protagonista, pues para el sábado 31 de octubre se prevé que el termómetro descienda hasta entre -5 y 0 grados centígrados en la zona serrana de Baja California, Chihuahua, y Durango.

Este mismo pronóstico se replicará para el domingo 1 de noviembre, cuando serán estos mismos estados los que tendrán estas temperaturas congelantes bajo cero.

Mientras tanto, también se prevén temperaturas de entre 0 y 5 grados centígrados en los estados de Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, mientras que para el domingo a esta lista se sumará también Sonora.

¿El frío llegará a la ciudad de Durango?

Aunque se prevé un marcado descenso en temperaturas en el estado de Durango, estas condiciones no serían para todo el estado, pues en el caso de la capital el termómetro registrará mínimas entre 10 y 11 grados centígrados, similar a lo ocurrido en días recientes.

Sin embargo, no se descarta que las condiciones frías puedan intensificarse aún más, por lo que autoridades meteorológicas sugieren mantenerse al tanto de los reportes.