Alistan megamarcha en inicio de Mundial

Colectivos de madres buscadoras, maestros, pensionados, transportistas, campesinos y personal de salud convocaron a una mega manifestación pacífica el próximo jueves 11 de junio, rumbo al Estadio de la Ciudad de México, donde se llevará a cabo la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol y posteriormente el partido entre México y Sudáfrica.

En redes sociales, circulan convocatorias para partir desde puntos como: avenida Insurgentes (Estadio Olímpico), Anillo Periférico (San Jerónimo, Hospital Picacho, Vaqueritos), calzada de Tlalpan (División del Norte) y avenida del Imán (Parque Cantera). La llegada de manifestantes se estima a las 13:00 horas en la puerta principal del antes llamado Estadio Azteca.

"El 11 de junio de 2026 México no sólo va a estar bajo los reflectores del Mundial. México va a estar bajo los ojos del mundo. Ese día no sólo nos van a ver turistas, cámaras, reporteros extranjeros y millones de personas pendientes del inicio mundialista. Ese día el mundo va a ver al México que el régimen quiere esconder", señalan publicaciones en la red social X.

Activistas, usuarios de plataformas digitales y figuras públicas, entre otros, compartieron distintos carteles donde convocan a la población en general a vestir con playeras blancas, asistir a la marcha con banderas de México, fotos y fichas de búsqueda de personas desaparecidas, cartulinas, celulares y baterías cargadas, pues exhortan a grabar cualquier acto violento hacia la manifestación o la llegada de posibles infiltrados.