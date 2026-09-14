Alistan operativo en Durango por romería del Grito de Independencia; estos son los artículos prohibidos

Las autoridades municipales reportan todo listo para el operativo que se va a desplegar en el Centro Histórico de Durango, ante la romería del 15 de septiembre y la conmemoración del Grito de Independencia.

Desde la tarde del 14 de septiembre serán entregados los espacios para más de 300 comerciantes que fueron autorizados para participar en la romería y estarán distribuidos entre la Plaza de Armas, IV Centenario y calles aledañas, se trata de darles oportunidad de colocar su instalación durante la noche y madrugada, para que la mayoría se encuentren listos el 15 por la mañana.

La Dirección de Inspección Municipal informó que antes y durante la celebracion patria, se realizarán recorridos constantes por parte de personal de diferentes dependencias, para vigilar que se cumplan los protocolos y permisos, pero, sobre todo, que haya seguridad.

“Nosotros vamos a estar haciendo recorridos constantes por los diferentes comercios que se instalen; vamos a estar revisando que cumplan con esta disposición”, detalló Ubaldo Salazar Chávez, director de Inspección.

Recordó que, por normativa, está prohibida, como en años anteriores, la venta de espumas, juguetes bélicos, pólvora y elotes enteros en palo.

“El año pasado hicimos el retiro de algunas espumas que estaban ahí comercializando en la Plaza de Armas, algunos vendedores, entonces se hizo el retiro de las mismas”.

El funcionario precisó que estarán trabajando en coordinación con dependencias como Protección Civil, Servicios Públicos y Seguridad Pública, entre otras, con toda la plantilla completa.